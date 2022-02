Sharp 8M-B32C1, il monitor 8K da soli 32 pollici: a cosa serve

Sharp sta per portare in Europa il suo monitor 8M-B32C, l’unico display 8K da 32 pollici presente sul mercato. Questo ambizioso e presumibilmente costoso modello, stando a quanto dichiarato dalla compagnia nipponica, è lo strumento ideale per i professionisti della fotografia, dell’imaging, ma anche per la post produzione e molto altro.

Infatti, grazie alla riproduzione accurata delle immagini, Sharp 8M-B32C1 è anche perfetto per l’utilizzo in medicina, nella progettazione CAD, nel campo della difesa e nella creazione di giochi. Tra le varie caratteristiche del nuovo monitor 8K da 32" del colosso giapponese una doverosa menzione va fatta all’utilizzo del transistor di tipo IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide), particolarmente pregiati e costosi. In buona sostanza, questa tecnologia permette di razionalizzare i consumi, particolare non di poco conto per i pannelli a 8K che, com’è noto, consumano parecchio.

Sharp 8M-B32C1: caratteristiche tecniche

Entrando nei dettagli tecnici, va detto che l’8M-B32C1 presenta un pannello compatibile con l’HDR (High Dynamic Range), a risoluzione 8K (7.680×4.320 pixel) e a 10 bit di profondità di colore. Queste caratteristiche, insieme ad un rapporto di contrasto dinamico altissimo, stanno a significare che si tratta di un modello di fascia nettamente alta e con prestazioni superiori alla media.

Il monitor in arrivo in Europa offre anche una retroilluminazione Full LED Array ed è provvisto del software UCCT (Uniformity Calibration Correction Technology) di Sharp in grado di correggere le incoerenze della luminosità e della tonalità.

Sharp fornisce insieme al monitor anche il suo software Display Calibration Utility per PC, che permette agli utenti di regolare il colore del display utilizzando un sensore (X-Rite) esterno. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo pannello professionale di Sharp conta su una porta HDMI 2.1 che supporta la risoluzione 8K, una HDMI 2.0 fino a 4K, una DisplayPort 1.2, un’uscita audio per il jack per cuffie da 3,5 millimetri, un ingresso USB-B per collegarsi al PC e una porta USB-A per l’aggiornamento del firmware.

Ecco tutte le specifiche tecniche:

LCD con diagonale da 32" (80 cm) (IGZO)

Risoluzione nativa 8K 7680 x 4320 pixel

HDR High Dynamic Range

Gamma di colori estesa a 10 bit

UCCT e calibrazione hardware

Retroilluminazione a LED diretta con local dimming

Luminosità 800 nit (picco 1000 nit)

Sharp 8M-B32C1: quanto costa

Sharp non ha ancora dato indicazioni precise riguardo alla possibile data di arrivo sul mercato europeo del suo Monitor 8M-B32C1 lo stesso discorso vale per il prezzo. Viste le caratteristiche tecniche, però, è scontato che il prezzo sarà molto alto.