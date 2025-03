Si torna al college con la serie comedy Overcompensating

Fonte foto: Prime Video

È prodotta da Amazon MGM Studios e A24, una delle case di produzione e distribuzione cinematografica statunitensi più apprezzate negli ultimi anni, la nuova serie comedy in otto episodi Overcompensating. In arrivo prossimamente su Prime Video, questa novità è creata, scritta, prodotta esecutivamente e interpretata da Benito Skinner, attore e comico statunitense noto online con il nome di Benny Drama. La serie tv è stata annunciata per la prima volta nel 2024, ma il semaforo verde si è acceso ufficialmente solo nel febbraio 2024.

La trama di Overcompensating: di cosa parla

Overcompensating è una commedia corale ambientata al college che racconta il viaggio turbolento e caotico di Benny (interpretato da Skinner), un popolare ex giocatore di football e re del ballo delle superiori che tiene nascosta la propria omosessualità.

La vita del protagonista prende una svolta inaspettata quando stringe rapidamente amicizia con Carmen (interpretata da Wally Baram, già vista in Shrinking), una ragazza che al liceo era un’emarginata e che ora è determinata a integrarsi a qualunque costo.

A guidarli in questa avventura tra relazioni disastrose e scelte discutibili sono la sorella maggiore di Benny, Grace (interpretata da Mary Beth Barone, nota tra le altre cose per Black Mirror) e il suo leggendario fidanzato del campus, Peter (Adam DiMarco, già visto in The White Lotus).

Ironica e intima, ma anche divertente, la serie si propone di esplorare con intelligenza e umorismo fino a che punto tutti noi siamo disposti a spingerci e ad "esagerare" pur di scoprire la nostra vera identità.

Overcompensating (dall’inglese overcompensate) ha vari significati, ma in ambito psicologico può riferirsi all’iper reazione di fronte a una difficoltà o al tentativo di "correggere" qualcosa, magari in sé stessi, con eccessivo ardore e impegno.

Chi recita nella serie Overcompensating: il cast

Oltre ai protagonisti già citati, nel cast di Overcompensating ci sono Rish Shah (che interpreta Miles), Connie Britton, Kyle MacLachlan, Kaia Gerber, Julia Shiplett, Tommy Do, Alexandra Beaton, Claire Qute, Elias Azimi e Maddie Phillips.

Hanno ruoli ricorrenti anche Holmes, Corteon Moore, Owen Thiele e Nell Verlaque. L’attrice canadese Andrea Martin è guest star. Tra le guest star c’è inoltre la cantante nominata ai Grammy Charli XCX, che è executive music producer ed executive producer.

Scott King è produttore esecutivo e showrunner, mentre Jonah Hill, Matt Dines e Ali Goodwin producono esecutivamente per Strong Baby.

«Sono onorato ed emozionato di collaborare con Prime Video, A24 e Strong Baby per portare al pubblico Overcompensating», aveva detto Skinner in una nota stampa quando la serie tv era stata annunciata ufficialmente da Amazon MGM. «Ho scritto l’episodio pilota quattro anni fa nel tentativo di far ridere le persone, farle sentire un po’ meno sole e forse elaborare un trauma universitario residuo».

«Da allora», proseguiva Skinner, «il progetto ha trovato i partner perfetti e siamo tutti emozionati che le persone possano vedere questo spettacolo che amiamo così tanto. Voglio anche ringraziare Charli XCX per non essersi spaventata quando le ho chiesto se avrebbe fatto la musica prima ancora di presentarmi. Lo consiglio vivamente! Mamma e papà… torno al college!».

Quando esce Overcompenstaing in streaming

Tutti gli otto episodi di Overcompensating saranno disponibili su Prime Video dal 15 maggio 2025.