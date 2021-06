Skam Italia 5: quando arriva la nuova stagione su Netflix

Nel 2022 arriva la conferma della programmazione della quinta attesa stagione di Skam Italia su Netflix. La serie che parla della vita degli adolescenti di Roma è stata creata nel 2018 da Ludovico Bessegato, che è stato anche regista della prima, seconda e quarta stagione. Cross Production sarà nuovamente produttore del nuovo capitolo del remake tutto italiano dell’omonima serie norvegese.

Questa avvincente serie del genere teen drama è composta da episodi da circa 25 minuti e ha già raggiunto le 42 puntate. Si tratta di una serie molto attuale che narra le vicende di un gruppo di adolescenti che studiano al liceo J.F. Kennedy di Roma. Amici e amiche vivono la loro vita insieme, affrontando i problemi più o meno complessi di quell’età. Il sesso, l’amore e l’amicizia sono le basi di questa serie televisiva che lasciano spazio a temi quali la violenza, la religione e le discriminazioni. Una serie che per temi e argomenti si rivela estremamente attuale e che sarà disponibile in streaming su Netflix Italia.

Un personaggio per ogni stagione per Skam Italia

Una delle caratteristiche che piace tanto agli innumerevoli fan di Skam Italia è che ogni stagione di questa riuscita serie è stata dedicata a un personaggio. La prima ha avuto come protagonista Eva e il suo controverso rapporto con Giovanni che inizierà nella prima, ma si concluderà al termine della quarta stagione.

Il coming out di Martino e la sua relazione con Niccolò è centrale nel secondo capitolo della serie in onda su Netflix Italia. Abbiamo poi, a opera di Ludovico Di Martino che dirige la terza stagione, Eleonora che si innamora perdutamente di Edoardo, ragazzo con un passato complicato e difficile, che alla fine li unirà definitivamente dopo un flirt di lui con l’amica Sofia.

Skam Italia 4 ha come protagonisti Sana e Malik e il tema centrale è la religione. Sana, italiana e praticante musulmana, secondo il suo credo dovrebbe frequentare solo fedeli islamici, ma Malik non segue i principi dell’Islam. Durante il percorso della maturità Sana affronterà una crisi interiore profonda, che sfocerà in un ricongiungimento ancora più forte con sé stessa e la sua fede.

Ipotesi sulla trama di Skam Italia 5

Ci vorrà ancora un po’ per vedere la nuova serie di Skam Italia. Li abbiamo lasciati a festeggiare la maturità in spiaggia. Diverse le ipotesi sulla trama di Skam Italia 5 e su quanto narreranno i nuovi episodi nel 2022.

Ludovico Bessegato aveva fatto capire, che malgrado ci fossero ancora tante storie da sviluppare, nell’adolescenza di uno o più personaggi, probabilmente avrebbe scelto un’altra strada. Quella della crescita, del post maturità e dell’arrivo all’università. La vita è bella e affascinante a 16 anni, ma far crescere i personaggi amplia anche il pubblico di riferimento.

Un punto cruciale è se Skam Italia 5 avrà uno o più protagonisti. La seconda alternativa potrebbe essere quella percorsa.