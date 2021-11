Sky Cinema porta il cinema a casa tua: i titoli disponibili

Sky, con l’arrivo delle festività, sta preparando un palinsesto ricco di titoli per tutti i gusti. La nuova campagna si chiama "Sky Cinema porta il cinema a casa tua" ed è pensata per gli abbonati e le loro famiglie. A partire da fine novembre, sul canale verranno rilasciate le più recenti uscite in sala e diversi classici intramontabili del cinema.

Da Dune a Fast & Furious 9 – The Fast Saga, fino alle immancabili commedie italiane tra cui Come un gatto in tangenziale – ritorno a coccia di morto di Riccardo Milano: saranno delle festività all’insegna delle grandi pellicole nazionali e internazionali, da guardare e riguardare. Il catalogo di Sky Cinema è caratterizzato da oltre 200 prime visioni all’anno di cui oltre 20 pellicole Sky Original a cui si aggiungono 1500 titoli di ogni genere. La piattaforma accompagnerà, così, gli abbonati nei mesi invernali, tra novembre e dicembre anche con film adatti ai più piccoli. Ecco i titoli in arrivo.

Novità in arrivo su Sky Cinema

Tra i film in arrivo da novembre a gennaio su Sky Cinema spicca E noi come stronzi rimanemmo a guardare, titolo Sky Original con la regia di Pierfrancesco Diliberto e l’interpretazione di alcuni tra gli attori principali del panorama italiano: Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli e Pif. Sarà disponibile su Sky Cinema Uno dal 29 novembre alle 21:15.

Chi ama l’azione potrà godersi comodamente sul divano il film Fast & Furious 9 – The Fast Saga, diretto da Justin Lin, con Vin Diesel e Michelle Rodrigues. Si tratta del capitolo conclusivo della saga dedicata alle corse d’auto clandestine. Arriva il 5 gennaio 2022.

Ma ci sono tante novità anche per i più piccoli, come I Croods 2 – Una nuova era, film d’animazione diretto da Joel Crawford, disponibile dal 2 gennaio 2022.

Una truffa ad Hollywood, invece, è il remake dell’omonimo film del 1982 diretto da Harry Hurwitz. Con la regia di George Gallo, è caratterizzato da un prestigioso cast internazionale composto anche da Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Morgan Freeman.

Si aggiunge al palinsesto anche la commedia Sky Original a puntate Cops 2 – una banda di poliziotti, diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio, Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua e Francesco Mandelli. Attende il pubblico su Sky Cinema Uno con due appuntamenti: il 6 e il 13 dicembre.

Sky Cinema: recenti film campioni d’incassi

Oltre ai titoli citati, ci saranno alcuni dei più recenti film con record di incassi al box office. Innanzitutto, arriverà l’attesissimo Dune, diretto da Denis Villeneuve e presentato al Festival del Cinema di Venezia. Nel cast spiccano Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Oscar Isaa, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem. A ciò si aggiunge The Father – Nulla è come sembra, con la regia di Florian Zeller. La pellicola, che ha ricevuto due statuette agli Oscar 2021, è interpretata da Anthony Hopkins e Olivia Colman. Entrambi attesi prossimamente.