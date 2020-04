Skype Meet Now, come fare videochiamate senza account

Skype prova a recuperare il terreno perso nei confronti di Zoom e lancia una nuova funzione: Meet Now che permette di partecipare a una videochiamata senza la necessità di avere un account registrato sulla piattaforma. Da quando è iniziato il lockdown con l’obbligo per molte aziende di lavorare in modalità smart working, le applicazioni per le videochiamate hanno avuto una crescita inaspettata. Ad approfittarne è stata soprattutto Zoom che grazie alla sua semplicità d’utilizzo è diventata in poco tempo una delle preferite da parte di lavoratori in tutto il Mondo.

Il motivo è abbastanza semplice: non bisogna registrarsi e basta premere su un link per accedere alla conference call o alla riunione. In questi ultimi giorni, però, Zoom ha iniziato a mostrare anche i primi problemi, soprattutto sul lato della privacy e della sicurezza. Meet Now è la risposta di Skype a Zoom: per creare o partecipare a una videochiamata non bisogna essere registrati alla piattaforma, ma basta accedere alla web-app da browser e premere su un link. In pochissimi secondi si accede alla riunione senza la necessità di creare un account.

Come funziona Skype Meet Now

Semplicità d’utilizzo e immediatezza, queste sono le due caratteristiche di Skype Meet Now, la nuova funzionalità della piattaforma più famosa al mondo per le videochiamate. Quale è la particolarità di Meet Now di Skype? Non bisogna essere registrati per partecipare a una riunione, ma basta avere un dispositivo con un browser e una buona connessione a Internet.

Come funziona Skype Meet Now? Bisogna accedere alla pagina web tramite il browser e premere sul bottone “Crea una riunione gratuita” e aspettare qualche secondo che venga creato il collegamento alla riunione. Una volta stabilito si ottiene un link che può essere condiviso immediatamente con i propri colleghi di lavoro (basta premere sul tasto “Condividi invito”) e poi cliccare su “Avvia chiamata” per iniziare la riunione.

Nel caso in cui non siamo i creatori della chiamata, ma semplici invitati, basta cliccare sul link che abbiamo ricevuto e la call si avvierà direttamente sulla pagina del browser.

Skype Meet Now ha le stesse funzionalità di Skype: è possibile registrare la chiamate e salvarla per riascoltarla in seguito, oppure sfocare lo sfondo prima dell’inizio della riunione. Si può anche condividere lo schermo per discutere insieme ai propri colleghi dei documenti di lavoro.

Come scaricare Skype Meet Now

Skype Meet Now non è un’applicazione da scaricare, ma è una web-app a cui accedere tramite il browser. Bisogna inserire la URL del servizio e si accede direttamente a tutte le funzioni, senza la necessità di installare un nuovo programma sul PC o un’app sullo smartphone.