Smart TV: c'è stato un sorpasso storico

Dopo anni durante i quali le prime due posizioni restavano invariate, nel 2022 c’è stato un cambiamento importante nella classifica dei maggiori produttori al mondo di Smart TV: la cinese TCL ha scalzato, seppur di un soffio, la coreana LG dal secondo gradino del podio.

E non è neanche l’unica notizia, perché c’è da notare anche che altri produttori cinesi sono saliti in classifica occupando quarta e quinta posizione. Tra i primi cinque principali produttori mondiali di Smart TV, quindi, ben 3 sono cinesi e gli altri due coreani. Ma a leggere approfonditamente i numeri si scopriamo che i coreani mantengono ancora la leadership.

Smart TV: la classifica dei produttori

Secondo la società di analisi del mercato Omdia, Samsung mantiene saldamente la prima posizione tra i produttori di Smart TV: è suo il 19,6% dell’intero mercato, quindi quasi una Smart TV su 5 è prodotta da Samsung. Il gigante coreano mantiene questo primato da ben 17 anni.

Al secondo posto, con l’11,7% del mercato, si posiziona per la prima volta TCL che supera di appena 30.000 unità vendute nel 2022 l’altra coreana, LG (11,69%). Segue la seconda cinese, Hisense, con il 10,5% e poi la terza cinese, Xiaomi, con il 6,2%.

Di conseguenza, ecco la top 5 dei costruttori di Smart TV nel 2022:

Samsung: 19,6% TCL: 11,7% LG: 11,69% Hisense: 10,5% Xiaomi: 6,2%

Si vede, dunque l’ascesa dei produttori cinesi le cui Smart TV sono sempre più presenti all’interno delle nostre case. TCL e Hisense, d’altronde, sono in fortissima crescita ormai da anni e non c’è molto da stupirsi di queste percentuali. Le cose cambiano, però, se guardiamo al valore della quota di mercato detenuta da ognuno di questi produttori.

Smart TV: quali aziende valgono di più

Una cosa è guardare a quanto vende un produttore, un’altra è analizzare cosa vende. Perché, come sappiamo bene, non tutte le Smart TV sono uguali e non tutte hanno lo stesso prezzo.

E, infatti, Samsung ed LG restano saldamente in testa per valore di mercato grazie alla loro produzione e vendita di modelli di alta gamma, mentre TCL, Hisense e Xiaomi sono meglio posizionati nella fascia bassa del mercato.

Samsung ed LG, infatti, dominano nei segmenti caratterizzati dalle caratteristiche tecniche migliori (come i pannelli Mini LED e OLED) e dal prezzo superiore, mentre i produttori cinesi vendono principalmente modelli ad alto rapporto qualità prezzo.

Le cose, tuttavia, stanno cambiando e già a fine 2023 la classifica dei produttori di Smart TV con maggior valore di mercato potrebbe cambiare. TCL, infatti, ha già in gamma diversi modelli con schermo Mini LED (le serie C93, C83, C82 e X10), mentre Hisense ha modelli sia Mini LED (e serie U9GQ e U8HQ) che addirittura OLED (A85H, A9G, A8G, A9H).

L’altra guerra: i sistemi operativi

Infine, analisi nell’analisi: i produttori di Smart TV non guadagnano solamente vendendo i loro modelli, ma anche vendendo i loro sistemi operativi per Smart TV. Sistemi operativi che permettono la raccolta di dati sulle abitudini dei telespettatori, che poi vengono venduti in forma anonima ad aziende terze.

Così, ad esempio, Samsung sviluppa Tizen OS e lo vende ad altri produttori. Ma anche LG sviluppa WebOS e lo vende a produttori terzi.

TCL, invece, nel corso degli anni ha utilizzato sistemi operativi sviluppati da altri: Roku OS, Fire TV OS e, infine, Android TV (con o senza interfaccia Google TV). Hisense, al contrario, come Samsung ed LG ha sviluppato in casa il suo sistema operativo chiamato Vidaa OS e lo vende ad altri produttori come Toshiba, Loewe, Newsan, BGH, Element, Schneider, Nordmende, Shinon, Vortex, AKAI, NIKAI, BRUHM, General Gold.