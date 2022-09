Smart TV: i 50 pollici sono per tutti con questa offerta da non perdere

Con l’estate definitivamente alle spalle e l’autunno appena iniziato, siamo di fronte ad una nuova, lunga stagione di streaming. Meglio affrontarla con lo spirito giusto e, soprattutto, con una buona Smart TV di grandi dimensioni, di buona marca e di qualità. Un buon televisore da 50 pollici, la misura oggi media preferita dalla maggior parte degli italiani, può essere impegnativo ma, per fortuna, è possibile risparmiare.

La Smart TV Hisense 50E78HQ da 50 pollici è un’apparecchio televisivo adatto un po’ a tutte le esigenze: guardare serie TV, eventi sportivi e streaming film. Adesso è in offerta su Amazon, con un prezzo scontato, e diventa una opzione molto valida, che tutti possono prendere in considerazione se vogliono comprare una nuova Smart TV da 50 pollici.

Smart TV Hisense 50E78HQ – Diagonale 50 pollici – Tecnologia QLED 4K

Hisense smart TV 50 pollici: scheda tecnica

La Smart TV Hisense 50E78HQ da 50 pollici è un’apparecchio televisivo che offre una scheda tecnica basilare in cui però non manca nulla.

Il display da 50 pollici è di tipo QLED, cioè LED con uno strato Quantum Dot per migliorare la resa dei colori, con risoluzione 4K (3840×2160 pixel), supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità di 250 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot i colori sono brillanti mentre il contrasto migliora grazie alla retroilluminazione Direct Full Array, mentre l’UHD AI Upscaler migliora la qualità delle immagini evitando perdite di dettaglio nel passaggio dalle risoluzioni inferiori a quella 4K.

L’audio a 2 canali, da 8 W ciascuno, supporta il Dolby Audio e DTS Virtual X. La Smart TV ha poi 3 porte HDMI 2.1, una porta Ethernet e 2 porte USB, ma non mancano le connessioni wireless Bluetooth e WiFi.

Il sistema operativo, come su tutti gli Hisense recenti, è il VIDAA proprietario: ci sono le app delle piattaforme di streaming più diffuse e c’è la compatibilità con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Smart TV Hisense 50E78HQ : l’offerta Amazon

La Smart TV da 50 pollici Hisense 50E78HQ ha un prezzo di listino di 599 euro. Non sono pochissimi, ma è pur vero che Hisense è ormai un marchio noto e apprezzato e la qualità dei suoi prodotti è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Per questo è ottima l’offerta in corso, che porta il prezzo di Hisense 50E78HQ a 499 euro (- 17%, – 100 euro).

