Fonte foto: Amazon

Acquistare una Smart TV per casa vuol dire necessariamente fare i conti con un mercato saturo di offerte che in molti casi arrivano a prezzi esorbitanti. Naturalmente prima di scegliere un dispositivo bisogna valutare l’utilizzo finale dell’apparecchio e acquistare di conseguenza cercando, quello più affine alle proprie esigenze e, soprattutto, al proprio portafogli.

Grazie a Amazon, questa scelta è un po’ più semplice e tra le offerte più interessanti di oggi c’è sicuramente la Smart TV Hisense da 50 pollici disponibile sul celebre e-commerce a un prezzo imperdibile.

Smart TV Hisense – Schermo da 50 pollici – Sistema operativo VIDAA 5

Smart TV Hisense 50 pollici: scheda tecnica

La smart TV Hisense 50" QLED UHD 50E78HQ ha uno schermo da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate di 60 Hz. Il televisore è compatibile con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG.

Il sistema operativo è VIDAA 5, sviluppato proprio da Hisense, e garantisce l’accesso al negozio digitale dove scaricare le molte applicazioni a disposizione tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Tra le connessioni troviamo tre porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico. Presenti ovviamente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, per cui sarà possibile continuare a utilizzare questa smart TV anche al momento dello switch-off e senza il bisogno di acquistare un decoder aggiuntivo.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 8W e l’apparecchio è compatibile anche con il DTS VIRTUAL X, che garantisce un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente grazie alla virtualizzazione degli altoparlanti, per dare all’utente la sensazione di tridimensionalità del suono, esattamente come al cinema.

Il televisore è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, così che gli utenti possano gestire le impostazioni di sistema tramite comandi vocali. Questo sistema consente anche di gestire, sempre utilizzando la voce, tutti i vari dispositivi per la smart home sincronizzati con gli assistenti vocali di cui sopra.

Infine, è presente anche la Modalità Gaming che rileva quando il televisore viene collegato a una console attivando automaticamente la funzione Auto Low Latency Mode per abbassare l’input lag e la funzione Variable Refresh Rate per un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Smart TV Hisense 50 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV Hisense 50" QLED UHD 50E78HQ è un apparecchio semplice, versatile e funzionale, perfetto insomma per l’utilizzo quotidiano tra i canali in chiaro del digitale terrestre e piattaforme di streaming.

Il prezzo di listino è di 599 euro, ma grazie all’offerta su Amazon in queste ore è sceso a 359,90 euro (-40%, -238,10 euro) l’occasione perfetta per rinnovare le televisioni di casa scegliendo un apparecchio dalle grandi potenzialità (e con una ottima diagnale) e dal prezzo davvero contenuto.

