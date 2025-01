Smart TV Hisense: 8 anni di aggiornamenti per VIDAA OS

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Hisense

Hisense ha annunciato di essere al lavoro per ridefinire il programma di aggiornamenti di VIDAA OS, il sistema operativo sviluppato per le sue smart TV (e adottato da oltre 400 brand a livello globale), estendendo il supporto per suoi prodotti fino a 8 anni.

Questa novità rappresenta un passo molto importante nel panorama delle smart TV, offrendo agli utenti un supporto continuo e duraturo, l’ottimizzazione delle prestazioni dei prodotti per una migliore user experience e un sistema di sicurezza avanzata.

Cosa sappiamo dell’estensione degli aggiornamenti di VIDAA

Il nuovo piano di aggiornamenti di VIDAA prevede il rilascio costante di nuove funzionalità e miglioramenti nelle prestazioni per un periodo esteso fino a 8 anni.

Questo significa, anzitutto, che i consumatori potranno accedere alle innovazioni più recenti proposte dall’azienda cinese senza dover acquistare un nuovo televisore. Il piano di aggiornamenti comprende nuove funzioni smart, come strumenti avanzati per personalizzare l’esperienza utente e innovative modalità di interazione con la TV.

A questo si aggiungono, naturalmente, anche gli aggiornamenti delle applicazioni con la piena compatibilità con le versioni più recenti delle app per le piattaforme di streaming e gli strumenti per l’intrattenimento più apprezzati dai consumatori. Ciò dovrebbe includere anche un maggior supporto per VIDAA Free, la piattaforma FAST di Hisense, che permette agli utenti di vedere in streaming contenuti gratuiti ma con annunci pubblicitari.

La strategia prevedeanche miglioramenti delle prestazioni del televisore, con il rilascio di ottimizzazioni del sistema operativo per una gestione più fluida ed efficiente dell’apparecchio.

Infine, c’è il discorso sulla sicurezza avanzata con l’arrivo di patch di sicurezza per proteggere gli utenti dalle vulnerabilità emergenti e migliorare la protezione dei dati personali.

Quella della sicurezza è una questione fondamentale perchè, nell’attuale contesto digitale, le minacce informatiche non riguardano più solo smartphone, tablet e PC ma stanno interessando anche i televisori smart che con un programma di aggiornamenti a lungo termine possono rimanere protetti nel tempo.

Dalle prime dichiarazioni, sappiamo che questi aggiornamenti includeranno correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità del sistema e nuove misure di protezione per prevenire accessi non autorizzati così da assicurare agli utenti la miglior esperienza di intrattenimento possibile, senza preoccupazioni legate alla sicurezza informatica.

Cosa cambia per gli utenti

Con la promessa di aggiornamenti a lungo termine ai suoi clienti, Hisense non solo loro l’accesso alle più moderne tecnologie ma garantisce che i loro dispositivi continuino a cambiare nel tempo, restando sempre al passo con i tempi e utilizzabili nel migliore dei modi. Stando alle dichiarazioni dell’azienda cinese, l’obiettivo è quello di garantisce un’esperienza di intrattenimento dinamica e affidabile, pronta a soddisfare le esigenze dei consumatori e ad evolversi con loro.

Dall’altra parte, non è da sottovalutare nemmeno il fattore economico, l’arrivo di televisori progettati per restare aggiornati più a lungo richiederanno ai consumatori spese meno frequenti per l’acquisto di nuovi prodotti, con conseguente abbattimento dell’impatto ambientale dovuto ai vecchi dispositivi da smaltire.