LG, questo è lo smart TV lowcost che devi comprare subito: costa pochissimo

Uno dei prodotti tecnologici più ricercati in questo periodo è sicuramente lo smart TV. In vista dell’inizio della vacanze, in molti si trasferiscono nella casa al mare e spesso hanno bisogno di un nuovo televisore. E per non spendere delle cifre assurde, ci si accontenta anche di TV lowcost e dalle dimensioni ridotte che si adattano a qualsiasi stanza. Come quello che troviamo oggi in offerta su Amazon. Stiamo parlando dello smart TV LG serie LQ6300 uscito sul mercato lo scorso anno e che oggi troviamo a un super prezzo grazie allo sconto del 33%. Lo si paga poco e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Questo televisore smart ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: un ottimo schermo (con risoluzione FullHD, caratteristica che non si trova facilmente sui TV da 32 pollici), un processore prestazionale e un sistema operativo tra i migliori disponibili sul mercato. È compatibile con qualsiasi applicazione di video streaming e puoi vedere senza problemi film e serie TV anche dalla casa al mare. Per non farci mancare nulla, lo puoi controllare da remoto con i comandi vocali grazie al supporto ad Alexa e Google Assistant. A questo prezzo è difficile chiedere di più.

Smart TV LG 32 pollici: caratteristiche

Televisore più venduto su Amazon e il bollino "Scelta Amazon" sono un ottimo biglietto di presentazione per questo LG LG6300 da 32". Lo smart TV dell’azienda sud-coreana è uno dei migliori in questa fascia di mercato e il motivo principale è la sua scheda tecnica che ora vedremo insieme.

Partiamo proprio dallo schermo. Il TV è dotato di un pannello da 32" con risoluzione FHD, caratteristica che non si trova facilmente su televisori con questa dimensione. La qualità delle immagini non può che essere elevata, anche grazie alla presenza del processore α5 di quinta generazione con intelligenza artificiale che ottimizza i colori e i contenuti. La stessa qualità la ritroviamo anche nel comparto audio, con un’ottimizzazione dei suoni realizzata sempre dall’intelligenza artificiale.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo webOS, uno dei migliori per quanto riguarda gli smart TV, e dalla tecnologia ThinQ AI che impara dalle nostre abitudini e ci suggerisce cosa vedere. Lo smart TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming: da Amazon Prime Video, passando per Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV e arrivando fino a RaiPlay e YouTube. Puoi controllare il televisore anche con i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Assistant, gestendo dal divano anche i dispositivi smart presenti in casa (luci, condizionatore, prese).

Il televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre e ha ricevuto anche la certificazione lativù con la quale vedere gratuitamente 180 canali nazionali e internazionali.

Smart TV LG 32 pollici: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi troviamo lo smart TV LG LQ6300 in offerta su Amazon con uno sconto del 33% a un prezzo di 214,99€. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e si risparmiano poco più di 100€ sul prezzo di listino. Per un televisore veramente ottimo si tratta di una promo da non farsi scappare. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente in pagina e che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La spedizione e la consegna sono gestiti da Amazon e vi arriva a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo uno dei televisori più venduti su Amazon vi consigliamo di approfittarne subito.

