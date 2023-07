Fonte foto: LG

Acquistare una smart TV economica per la vita di tutti i giorni, tra canali in chiaro e piattaforme di streaming, può sembrare una cosa semplice, ma i modelli in commercio sono così tanti che il rischio di fare confusione e finire a comprare un brutto prodotti, pur di risparmiare, è davvero alto.

Fortunatamente a dissolvere ogni dubbio ci pensa Amazon, che grazie alle sue offerte ci permette di acauistare dispositivi come la Smart TV LG 43UQ75006LF da 43 pollici a prezzi davvero stracciati. L’occasione perfetta, insomma, per chi ha bisogno di un nuovo televisore da posizionare in casa, non vuole spendere cifre esagerate ma non vuole neanche rinunciare alla qualità e all’affidabilità di un brand come LG.

Smart TV LG 43 pollici: scheda tecnica

La Smart TV LG 43UQ75006LF ha un display IPS da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz. Il televisore è compatibile anche con i formati d’immagine HDR10 Pro e HLG (Hybrid Log Gamma). Il processore della TV è un α5 GEN 5 con AI, che elaborando i potenti algoritmi basati sull’intelligenza artificiale può intervenire sulle immagini e sul suono migliorandone la qualità generale.

Il sistema operativo è webOS 22 e tramite lo store ufficiale è possibile scaricare tutte applicazioni per le principali piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra. La Smart TV LG 43UQ75006LF è compatibile anche con gli assistenti vocali di Google e Alexa che possono essere utilizzati dall’utente per gestire il televisore e i vari dispositivi intelligenti di casa utilizzando semplicemente la voce.

Le connessioni disponibili sul televisore sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, tre ingressi HDMI, una porta USB, un ingresso ottico e una porta LAN. Presente, naturalmente, anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, per cui al momento dello switch-off il televisore potrà essere usato tranquillamente e senza il bisogno di acquistare un nuovo decoder esterno.

Infine è disponibile anche la modalità Game Optmizer che permette agli utenti di collegare la TV alle console di nuova generazione, garantendo l’accesso a tutta una serie di funzionalità specifiche per il gaming, tipo l’Auto Low Latency Mode, che riduce la latenza per un’esperienza di gioco molto più fluida. Disponibile anche NVIDIA GeForce NOW, che consente di accedere al servizio di cloud gaming in abbonamento per giocare ai titoli del catalogo NVIDIA senza il bisogno di acquistare hardware aggiuntivo e lasciando che a elaborare i giochi siano i server NVIDIA.

Smart TV LG 43 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV LG 43UQ75006LF è un televisore dal prezzo vantaggioso, pensato per l’intrattenimento quotidiano tra i classici canali in chiaro del Digitale Terrestre e le varie piattaforme di streaming, facilmente accessibili su questa smart TV.

Il prezzo di listino è di 479 euro, che sembrano tanti per un 42 pollici ma non lo sono affatto per un LG. Grazie all’ottima offerta di Amazon è possibile acquistare il televisore a 329,90 euro (-31%, -149 euro) e uno sconto così rappresenta la soluzione ideale per chi vuole cambiare il televisore di casa, passando a un dispositivo smart, spendendo una cifra contenuta e ottenendo in cambio un ottimo prodotto, di un marchio leader del mercato.

