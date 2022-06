Smart TV LG OLED G2: arriva in Italia il modello da 83 pollici

Dopo essere stata annunciata al CES 2022 di gennaio, arriva sul mercato italiano la Smart TV LG OLED G2, uno schermo top di gamma da ben 83 pollici. La collezione è la G2 Gallery Edition che include anche i nidekku da 55, 65 e 77 pollici. Per completare l’offerta manca ancora il taglio da 93 pollici che dovrebbe arrivare nell’autunno.

La Smart TV LG OLED G2 che ha una diagonale di ben 2 metri e 11 centimetri e che grazie all’assenza di retroilluminazione fa apprezzare, grazie ai pixel autoilluminati tipici degli OLED, neri profondissimi e un contrasto perfetto in ogni ambiente e con ogni luminosità della stanza. Il che si traduce in immagini che presentano dettagli molto nitidi e senza sbavature ai bordi. Peraltro, con la nuova piattaforma webOS 22 e la funzione ThinQ basata su Intelligenza Artificiale, è possibile creare diversi profili per consentire a ogni componente di un nucleo familiare di trovare i propri film, serie TV, eventi sportivi e news in maniera rapida e personalizzata.

Smart TV LG OLED G2: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED G2 da 83 pollici è dotata del processore α9 Gen 5 di LG che grazie all’Intelligenza Artificiale e al pannello OLED WRGB con risoluzione Ultra HD HDR10 Pro e frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre immagini luminose, ricche di contrasti e con neri profondi. Il processore, infatti migliora la definizione degli oggetti in primo piano aggiungendo una profondità naturale grazie anche ai colori vividi e precisi.

La funzione Brightness Booster Max offre fino al 30% di luminosità in più. Grazie al supporto Dolby Vision Gaming 4K a 120 Hz è possibile utilizzare la Smart TV come mega display per il gioco. Infatti con il tempo di risposta di 1 ms, la compatibilità NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e supporto VRR le immagini scorrono fluide e senza effetto fantasma né scatti.

La connettività è assicurata dal WiFi 6.0 e dal Bluetooth e sono presenti 4 ingressi HDMI 2.1., 3 porte USB e una comoda porta LAN.

Una nota interessante riguarda il comparto audio che è configurato come una soundbar 4+2 da 60 W. Ossia 4 altoparlanti da 10 W e un woofer da 20 W il che porta questa Smart TV un livello sopra la maggior parte delle colleghe di categoria che solitamente, proprio per l’audio presentano soluzioni molto basiche.

La Smart TV LG OLED G2 è dotata dell’ultima versione del sistema operativo proprietario di LG, webOS, che da quest’anno assume il numero dell’anno in corso: in questo caso webOS 22. La piattaforma è compatibile con tutte le app di streaming disponibili: Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ e molte altre.

Smart TV LG OLED G2: disponibilità e prezzo

La Smart TV è disponibile in Italia sul sito ufficiale LG al prezzo di 6.499 euro. Chiaramente un prezzo non per tutti, ma si tratta pur sempre di un dispositivo destinato a pochi e facoltosi appassionati in home cinema, in grado e con la voglia di spendere tanto per avere la qualità più alta possibile.