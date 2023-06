LG Serie A2 55A26LA è una Smart TV OLED, pensata per chi cerca un televisore di qualità, perfetto per ogni contesto, il prezzo è molto più basso grazie a Amazon

Acquistare una nuova smart TV è una scelta che richiede giorni di attente valutazioni prima di trovare un modello con una buona qualità di visione, un design affascinante e, soprattutto, un prezzo non troppo elevato.

Per rispondere a tutte queste esigenze c’è la Smart TV OLED LG Serie A2 da 55 pollici, un apparecchio pensato per adattarsi a qualsiasi contesto abitativo e, soprattutto, soddisfare i bisogni anche dello spettatore più esigente, quello che non si accontenta dei canali in chiaro e vuole un’esperienza TV di alto livello. Se a questo aggiungiamo l’offerta Amazon, che taglia il prezzo di centinaia e centinaia di euro, non bisogna avere più dubbi e prendere al volo questa occasione.

LG Serie A2 55A26LA – Smart TV 4K 55 pollici – LG α5 GEN 5

Smart TV LG A2 55": scheda tecnica

Tra i punti di forza della smart TV LG Serie A2 55A26LA c’è sicuramente il pannello OLED con pixel auto illuminanti, da 55 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refreh rate a 60 Hz. Un sistema che garantisce allo spettatore colori vividi, neri profondi e immagini molto realistiche a prescindere dal contenuto in riproduzione.

Il processore usato è un LG α5 GEN 5, che sfruttando i potenti algoritmi di intelligenza artificiale proprietari agisce sulle immagini migliorandone la qualità. L’audio è riprodotto da un sistema di diffusori stereo 2.0 con una potenza di 20W. Anche in questo caso, grazie al processore molto potente, è possibile migliorare la resa sonora per un’esperienza di visione ancora più emozionante.

Il sistema operativo è webOS 22 e consente di scaricare tutte le applicazioni per le principali piattaforme di streaming, tra cui: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra. La smart TV LG Serie A2 da 55 pollici può essere utilizzata anche con gli assistenti vocali di Google e Alexa per gestire l’apparecchio con la propria voce e controllare i vari smart device connessi alla rete.

Tra le connessioni disponibili ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, 3 ingressi HDMI, 2 porte USB e una porta LAN. Presente, naturalmente, anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, quindi al momento del prossimo switch-off dei canali non ci saranno problemi e si potrà utilizzare il televisore senza acquistare un nuovo decoder.

Disponibile anche la modalità Game Optmizer che consente di collegare la TV alle moderne console e attivare le impostazioni specifiche per il gaming, come l’Auto Low Latency Mode, che riduce notevolmente la latenza rendendo il gioco molto più fluido. Presente anche NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming in abbonamento per giocare direttamente dalla TV ai giochi disponibili nel catalogo NVIDIA senza il bisogno di hardware aggiuntivo.

Smart TV LG A2 55": l’offerta Amazon

La Smart TV LG Serie A2 da 55 pollici è un apparecchio di buon livello che promette audio e immagini di qualità ed è pensato per adattarsi facilmente a qualsiasi contesto, grazie anche al suo design semplice ma molto elegante.

Il prezzo di listino è di 1.299 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo a 824 euro (-37%, -475 euro) e con uno sconto del genere, difficilmente si potrà resiste alla tentazione di rinnovare la TV del salotto.

LG Serie A2 55A26LA – Smart TV 4K 55 pollici – LG α5 GEN 5