Smart TV Nokia 55 pollici al miglior prezzo grazie ad Amazon

Fonte foto: Nokia

Tra i produttori di smart TV più versatili troviamo sicuramente Nokia che offre ai suoi utenti una buona selezione di dispositivi dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Parliamo di apparecchi per l’uso quotidiano, tra streaming e canali in chiaro, e che si adattano facilmente a qualsiasi abitazione grazie a un design semplice e molto elegante.

Tra i televisori più interessanti c’è la smart TV Nokia UN55GV310I, un modello 2023 da ben 55 pollici che grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore può essere acquistato in super offerta. E con un prezzo poco superiore a 350 euro, rappresenta un’occasione davvero irripetibile per rinnovare le TV di casa ma senza spendere un patrimonio.

Nokia UN55GV310I – Smart TV LED 55 pollici – Sistema operativo Android TV

Smart TV Nokia 55 pollici: scheda tecnica

La smart TV Nokia UN55GV310I ha un pannello LED da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. L’apparecchio è compatibile anche con i formati HDR10 e Dolby Vision.

Il sistema operativo è Android TV e garantisce agli utenti l’accesso al ben noto store di Google, dal quale è possibile scaricare decine e decine di applicazioni, incluse naturalmente quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Avendo a bordo il software di Google, il dispositivo è anche compatibile con le funzionalità di Google Assistant, che consentono all’utente di utilizzare l’apparecchio utilizzando i comandi vocali.

Presente anche la Chromecast integrata, tecnologia sviluppata sempre da Big G e che permette all’utente lo streaming video e audio direttamente dal proprio smartphone o tablet Android allo schermo TV.

Tra le opzioni di connettività abbiamo quattro porte HDMI, due porte USB 2.0 (utili per collegare hard disk e chiavette USB esterni), una porta Ethernet, il WiFi 4, il Bluetooth 4.2 e l’ingresso ottico.

Trova posto su questo modello anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, perciò gli utenti potranno continuare a vedere i propri contenuti in chiaro preferiti anche dopo il prossimo switch-off, senza dover ovviamente comprare alcun decoder esterno.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 10 W e la smart TV di Nokia è compatibile anche Dolby Digital Plus e DTS.

Smart TV Nokia 55 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV Nokia UN55GV310I è un televisore semplice e funzionale, ottimo per godere appieno dei propri contenuti preferiti tra lo streaming dalle principali piattaforme e, naturalmente, i classici canali in chiaro.

Da non sottovalutare, naturalmente, la presenza del fornitissimo Google Store, da dove scaricare più di 7.000 applicazioni compatibili ed espandere ancora di più le funzioni di questa smart TV.

Di listino questo dispositivo costa 439,99 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende a 356,06 euro (-19%, -83,93 euro) lo sconto perfetto per cambiare il vecchio televisore di casa con un modello recentissimo e con tutte le più moderne funzionalità smart per l’intrattenimento.

