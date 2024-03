Philips, lo smart TV è al minimo storico: è un vero affare

Prezzo mai così basso per lo smart TV del produttore olandese. Caratteristiche di alto livello e tecnologia Ambilight per un'esperienza senza paragoni.

Fonte foto: Amazon

Non sempre per avere un’esperienza di visione di altissimo livello è necessario spendere migliaia di euro per un TV OLED. Anche un TV LED, se di ottima qualità, può garantire una visione che non teme paragoni. Spendendo decisamente meno, ovviamente.

Il Philips PUS8518 ne è un esempio lampante. Si tratta di un TV completo che offre tutto ciò di cui avete bisogno per un’esperienza di visione di altissimo livello. Merito di una scheda tecnica di altissimo livello, impreziosita da un processore a intelligenza artificiale pensato per migliorare l’esperienza di visione indipendentemente dal programma che stai guardando. E con il suo design elegante e moderno, si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, risparmierete centinaia di euro sul prezzo di listino. Un’offerta assolutamente imperdibile.

L’offerta di oggi sullo smart TV dello storico marchio olandese è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto di oggi garantito da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è incredibile: -49% e prezzo praticamente dimezzato.

Comprandola adesso il televisore ti costa 410,99 euro contro i 799,00 euro del listino. Lo smart TV Philips è più conveniente che mai: lo paghi quasi 400 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Philips TV 4K LED PUS8518 Ambilight scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello, quello del Philips TV 4K LED PUS8518, luminoso e ultra-definito, capace di mostrare immagini dettagliate e realistiche come non mai. Merito anche del processore P5 AI Perfect Picture che ottimizza ogni pixel per offrirvi neri più profondi, bianchi più luminosi e colori più realistici. Il processore è infatti in grado di analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni in tempo reale per garantire la migliore esperienza di visione.

La frequenza di aggiornamento a 60 Hertz fa sì che le immagini scorrano in maniera fluida, senza rallentamenti o lag di alcun genere. Questa caratteristica, unita all’impostazione automatica di low-input-lag e al supporto Geforce Now rendono lo smart TV Philips in offerta su Amazon ideale per tutti gli amanti del gaming.

Discorso analogo anche per il sonoro. I diffusori integrati da 20W, l’AI Sound & EQ, le funzioni Dolby Atmos e Bass Enhancement sono in grado di simulare un audio tridimensionale di livello cinematografico per un’esperienza di ascolto immersiva. Sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma Google TV permette poi di accedere a contenuti di ogni genere. Potrai guardare decine di migliaia di serie TV, film e altri contenuti multimediali in maniera semplice e veloce.

Grazie alla tecnologia Ambilight, poi, lo smart TV Philips in offerta oggi su Amazon è in grado di creare un’atmosfera unica anche all’interno del salotto o della camera da letto dove la posizionerete. Delle strisce LED posizionate nella parte posteriore dell’apparecchio si adatteranno al colore delle immagini del programma che state guardando per creare degli effetti di luce capaci di rendere un’esperienza visiva unica e irripetibile. Non solo: potrai scegliere tra quattro diverse modalità (Lounge, Gioco, Ambilight Music e AmbiSleep) per rendere l’esperienza ancora più personale.

