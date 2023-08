Smart TV Samsung in offerta con uno sconto super: prezzo imperdibile

Fonte foto: Samsung

Anche in questa calda settimana di ferragosto lo smart TV resta uno dei prodotti più cercati su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Definirlo un semplice televisore è riduttivo: ti permette di accedere a una serie di funzioni e di piattaforme praticamente infinito. L’importante è trovare il giusto smart TV con le giuste funzionalità. E anche al giusto prezzo. Esattamente come questo smart TV Samsung Crystal da 55", versione 2023, quindi uscito da pochissimo sul mercato. Oggi, infatti, è in offerta sul sito di e-commerce al minimo storico con uno sconto di ben 200€ rispetto a quello di listino. Una promo da cogliere al volo per un dispositivo disponibile da pochi mesi e che troviamo già a un super prezzo.

La serie Crystal di Samsung è dedicata ai modelli medio di gamma, ma che si caratterizzano per funzionalità premium. Non a caso troviamo a bordo un processore molto potente, in grado di migliorare la qualità di qualsiasi contenuto, uno schermo di ottima fattura e un sistema operativo (Tizen) che oramai non ha più bisogno di presentazioni. Lo smart TV è dotato anche di uno Smart Hub che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze.

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici

Smart TV Samsung Crystal: caratteristiche tecniche

Approfondiamo ora alcuni aspetti del televisore di casa Samsung. Partiamo dalle dimensioni: lo smart TV ha uno schermo da 55" con risoluzione 4K, ideale per qualsiasi salotto grazie alle cornici ridotte. Il display è basato sulla tecnologia PurColour, la quale offre colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche e una fruizione di film o serie tv, eventi sportivi, programmi o il gaming ottimale e più coinvolgente. Oltre ai colori e alla vividezza delle immagini, lo smart TV Samsung Crystal è dotato anche di un processore Crystal 4K con un sistema di upscaling, il che rende il movimento delle immagini naturale e fluido. Il sistema di upscaling migliora la qualità di ogni contenuto, anche di quelli che nativamente non sono in 4K.

Ma, come sappiamo, per avere un’esperienza ottimale occorre anche un audio adeguato. Lo smart TV Samsung offre un audio surround 3D per un’esperienza sonora immersiva. Tuttavia, anche per quanto concerne l’audio, l’utente ha la possibilità di utilizzare un tipo di sound adatto a cosa sta vedendo, grazie alla funzione Adaptive Sound.

Uno smart TV per definirsi tale deve avere una sezione dedicata all’entertainment degna di questo nome. E questo televisore smart di Samsung non delude. Grazie allo Smart Hub puoi scegliere cosa vedere tra film, serie TV, programmi sportivi e documentari suggeriti dall’intelligenza artificiale che analizza le tue abitudini di consumo. In un unico posto trovi tutti i tuoi programmi preferiti e non perdi tempo in inutili ricerche. Lo smart TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e YouTube. Presente anche Samsung TV Plus che permette di scegliere tra oltre 200 canali gratuiti.

Grazie alla funzione Smart Things, invece, puoi gestire con dei comandi vocali e direttamente seduto sul divano tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa: lampadine, termostato, condizionatore e tanto altro.

Smart TV Samsung Crystal in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo unica al minimo storico. Oggi troviamo questo smart TV Samsung Crystal da 55" in offerta con uno sconto del 29% a un prezzo di 499€. Il risparmio netto è di 200€ e approfitti del miglior prezzo web del momento. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il televisore è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

