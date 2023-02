Quanto costa la nuova super smart TV di Samsung

La nuova gamma di Smart TV Samsung QD-OLED S95C, che di recente Samsung ha iniziato a distribuire negli Stati Uniti, sembra in procinto di arrivare anche in Europa. Almeno questo è quanto riporta il sito francese AV Cesar che ha pubblicato quelli che i modelli e i prezzi per il mercato d’Oltralpe, che molto probabilmente poi saranno gli stessi, o quasi, anche per l’Italia. In Francia saranno disponibili tutte e tre le diagonali della gamma, con prezzi superiori a quelli previsti per il mercato americano.

Samsung S95C: caratteristiche tecniche

Secondo AV Cesar in Francia arriveranno gli stessi modelli Samsung QD-OLED S95C annunciati negli Stati Uniti, ovvero quelli con diagonale da 55, 65 e 77 pollici. Quest’ultimo è più recente e ha fatto il suo debutto al recente CES 2023 che si è svolto a Las Vegas a gennaio.

La serie Samsung S95C si basa su un pannello QD-OLED Ultra HD che raggiunge una luminosità massima estremamente elevata, pari a 2.000 nit, mantenendo però una elevata efficienza energetica: il consumo di elettricità rispetto a modelli precedenti può essere ridotto fino al 25%. Anche questa serie, come la precedente, è dotata del chip Neural Quantum Processor 4K, ma porta in dote un nuovo filtro anti-riflesso.

Garantita la compatibilità con i più recenti formati di visualizzazione in alta gamma dinamica, quali HDR10, HDR 10+ e HDR 10+ Adaptive e HDR10+ Gaming. Sempre in tema di gaming, va notato che il pennello offre un refresh rate a 144 Hz in 4K, ed anche compatibile con le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e Auto Low Latency Mode.

Per quanto riguarda la parte audio gli smart TV Samsung QD-OLED S95C offrono un sistema 4.2.2 compatibile con Dolby Atmos e, grazie alla tecnologia Q Symphony, possono essere abbinati a una soundbar Samsung in modo da creare un sistema audio ancora più potente e di qualità maggiore. Il sistema operativo è quello proprietario di Samsung, ovvero Tizen OS.

Chicca della serie S95C è la cosiddetta Slim One Connetc Box, in pratica un piccolo scatolotto esterno alla TV, integrato nel piedistallo, dove sono state inserite sia l’elettronica che tutte le varie connessioni. Grazie a questa scelta di design gli Smart TV Samsung S95C sono sottilissimi in tutta la parte del pannello e solo leggermente più spessi in corrispondenza del box.

Nel box troviamo quattro porte HDMI 2.1, la porta Ethernet, l’ingresso per l’antenna satellitare e quella per il digitale terrestre, l’elettronica per la connessione WiFi 6 e per la Bluetooth 5.2 e tre porte USB.

Samsung S95C: prezzi e disponibilità

Secondo AV Cesar, i tre Smart TV Samsung QD-OLED S95C debutteranno in Francia ad aprile ai seguenti prezzi:

Samsung QD-OLED S95C 55": 2.499 euro

Samsung QD-OLED S95C 65": 3.299 euro

Samsung QD-OLED S95C 77": 4.799 euro

Di recente Samsung ha reso disponibile negli Stati Uniti il modello da 77" che costa 4.499 dollari, che al cambio attuale equivalgono a circa 4.200 euro. Un prezzo decisamente inferiore a quello previsto in Francia e, probabilmente, anche nel resto d’Europa.

Sempre in USA sono disponibili anche le altre due diagonali, rispettivamente a 2.199 euro dollari e 2.999 dollari, ed entrambe sono già in sconto a 1.599 e 1.899 dollari. Non è ancora noto quando queste nuove Smart TV OLED di Samsung saranno disponibili anche in Italia.