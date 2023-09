Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Due metri e mezzo di larghezza e un metro e mezzo di altezza, per la precisione 256×147 centimetri o, se parliamo di diagonale, la bellezza di 115 pollici. Sono alcuni dei tanti numeri impressionanti della nuova Smart TV TCL 115X11G che, purtroppo, per il momento è destinata solo al mercato cinese.

In Europa, invece, arriverà la “sorella piccola” TCL X955 disponibile nei formati da 85 o 98 pollici e dotata di molte tecnologie in comune con il modello da 115 pollici. Tra queste tecnologie c’è quella con cui è realizzato il pannello di entrambe: la raffinata Mini LED.

TCL 115X11G: caratteristiche e prezzo

TCL 115X11G è una Smart TV con pannello Mini LED da ben 115 pollici, con risoluzione 4K e refresh rate a 144 Hz e con addirittura 20.000 zone di local dimming, ognuna delle quali può essere spenta in modo autonomo per migliorare il contrasto dell’immagine.

La luminosità di picco è altrettanto strabiliante: 5.000 nit, un valore altissimo che solo la tecnologia LED oggi riesce a raggiungere.

I Mini LED usati in questa TV sono realizzati con chip “Six-crystal” (sei cristalli formano un solo LED) e sormontati da micro lenti che concentrano la luce emessa. Queste scelte tecniche non solo aumentano la luminosità del pannello, perché la luce non si disperde ai lati dei LED, ma migliorano anche la precisione e la definizione dell’immagine.

TCL, infatti, dichiara una precisione superiore del 210% rispetto a quella possibile con i LED tradizionali e promette l’assenza quasi totale del fastidiosissimo effetto “blooming“ (l’alone chiaro che circonda i soggetti a video).

Non stupisce la lunghissima compatibilità di questo schermo con i formati video ad ampia gamma dinamica: HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. Ma ci sono anche i “bollini” IMAX Enhanced, Calman Ready (per la calibrazione automatica) e Matter (per la domotica).

Ma la TCL 115X11G è una Smart TV top di gamma anche per le altre caratteristiche tecniche, come l’audio a 6.2.2 canali (dei quali 2 sono woofer per i bassi e 2 sono speaker “up firing” per l’audio 3D) da ben 120 Watt di potenza complessiva, con compatibilità Dolby Atmos e DTS-HD.

Le connessioni disponibili sono la WiFi 6, il Bluetooth 5.2, due porte HDMI 2.0b e due HDMI 2.1 (di cui una trasmette il segnale fino a 4K e 144 Hz) e, per i gamer, ci sono le tecnologie Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) e AMD FreeSync Premium Pro.

Tutto questo ben di Dio tecnologico è spinto da due processori proprietari di TCL: il chip M2 e il coprocessore TXR, che hanno a disposizione 4 GB di RAM e 128 GB di storage per le app e i contenuti. Il sistema operativo è Android TV, con interfaccia Google TV.

Come anticipato, la Smart TV TCL 115X11G è al momento un’esclusiva per il mercato cinese, dove è in vendita a 79.999 yuan, che al cambio attuale fanno circa 10.200 euro.

TCL X955: caratteristiche e prezzo

Sul mercato europeo è in arrivo, invece, la Smart TV TCL X955, meno “estrema” della 115X11G ma con moltissime caratteristiche tecniche in comune.

A partire dallo schermo 4K Mini LED (da 85 o 98 pollici) che, però, ha “solo” 5.000 zone di local dimming. Identica, invece, la luminosità massima di 5.000 nit di picco, come anche il refresh a 144 Hz e le certificazioni HDR10+ e Dolby Vision.

La sezione audio è a 4.2.2 canali per 80 watt di potenza: 2 canali stereo da 10 watt ciascuno, 2 upfiring da 10 watt, e 2 surround da 10 watt. Resta la compatibilità con i formati Dolby Atmos e DTS-HD.

Identica la dotazione di porte e connessioni wireless: WiFi 6, Bluetooth 5.2, due porte HDMI 2.0b e due HDMI 2.1. Restano anche le tecnologie per i videogiochi.

TCL non ha ancora reso noti i prezzi della X955 nelle due diagonali, né in quali mercati arriverà il modello da 98 pollici e in quali solo quello da 85.