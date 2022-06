Smart TV Toshiba porta i suoi OLED in Italia: quanto costano

Toshiba ha presentato le due Smart TV XL9C con tecnologia OLED 4K e diagonale da 55 e 65 pollici lo scorso marzo, con la promessa che ben presto sarebbero arrivate sui mercati internazionali, Italia inclusa. Promessa mantenuta: il marchio giapponese dell’elettronica, passato ultimamente in mano del gruppo turco Vestel, porta in Italia i modelli 55XL9C63DG e 65XL9C63DG.

Toshiba dunque si presenta con due Smart TV OLED con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz e massima luminosità di 500 nit. Si tratta quindi di tue modelli di fascia media, ma all’interno della fascia alta vista la tecnologia OLED, notoriamente più costosa della LCD-LED tradizionale. A parte il pannello, infatti, anche il resto della scheda tecnica è di livello molto buono e non manca la compatibilità con tutti gli standard più recenti, dall’HDR all’HDMI. Certamente, però, non siamo di fronte alla qualità di un modello LG, Sony o Samsung di fascia superiore: i nuovi Smart TV di Toshiba, piuttosto, possono essere presi in considerazione come porta d’accesso alla costosa tecnologia OLED.

Toshiba XL9C: caratteristiche tecniche

I due modelli di Smart TV Toshiba serie XL9C da 55 e 65 pollici differiscono per le dimensioni e per la potenza dell’audio, per il resto le caratteristiche tecniche sono identiche. Il processore è un quad-core TRU Picture Engine che grazie alla tecnologia TRU Micro Dimming migliora il contrasto accendendo e spegnendo singoli gruppi di pixel.

La tecnologia TRU Flow invece gestisce gli algoritmi di MEMC (Motion Estimation Motion Compensation, per evitare l’effetto scia) e infine con la tecnologia TRU Resolution aumenta la risoluzione dei contenuti quando è inferiore a 4K (ossia fa l’upscaling). Presente, come ci si aspetta da un TV di fascia alta, la compatibilità con gli standard Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG. mentre, per quanto riguarda il sonoro, c’è la compatibilità sia con il Dolby Atmos che con il DTS. Il modello da 55 pollici ha due speaker da 10 watt ciascuno, quello da 65 pollici ha due speaker da 12 watt ciascuno.

Le due Smart TV Toshiba XL9C supportano lo standard HDMI 2.1 (su tutte e tre le porte presenti sul retro) che, tra le altre funzioni, ha la capacità di passare automaticamente all’impostazione di latenza più bassa (Auto Low Latency Mode) non appena viene rilevato un segnale da una console next gen. Si tratta di una caratteristica molto importante per chi fa gaming ad alto livello, insieme al refresh rate a 120 Hz, ma trascurabile per chi guarda solo contenuti video.

Infine, le due nuove TV di Toshiba hanno un sistema operativo proprietario basato su Linux, e compatibilità con le app Netflix, Amazon Prime, YouTube a Twitch, Red Bull TV, Amazon Music e con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Toshiba XL9C: prezzi e disponibilità

La nuova gamma Toshiba XLC9C è in arrivo in Italia, ma non c’è ancora il prezzo ufficiale per i singoli modelli. Il modello da 65 pollici è disponibile su canali online non ufficiali a 1.522 euro. Trattandosi di TV OLED, non si tratta affatto di un prezzo elevato.