Smart TV: Xiaomi presenta un nuovo modello 2022

Arriverà sul mercato cinese già l’11 dicembre, per poi forse essere commercializzata anche a livello globale nel corso dell’anno prossimo, la nuova Smart TV Xiaomi TV ES50 2022, un modello nuovo di zecca che va aggiungersi ai modelli ES43, ES55 e ES65 2022 già in commercio. L’ultima delle TV Xiaomi è una 50 pollici 4K dalle caratteristiche tecniche più che buone, visto il solito prezzo stracciato tipico dei prodotti Xiaomi.

In Cina verrà venduta con il sistema operativo proprietario PatchWall, ma qualora dovesse arrivare anche in Europa sarà quasi certamente dotata di Android TV: il chip principale che anima la Xiaomi TV ES50 2022 è, infatti, il MediaTek MT9638, un recente processore sviluppato dal colosso dei chip e lanciato a marzo 2021, che è perfettamente compatibile con il sistema operativo di Google per le Smart TV. A distinguere la Xiaomi TV ES50 2022, però, sarà soprattutto la scheda tecnica all’interno della quale più di un componente ha fatto il salto di qualità, cosa che permetterà a Xiaomi di proporre questa TV in una fascia un po’ più alta del mercato.

Xiaomi TV ES50 2022: caratteristiche tecniche

Xiaomi TV ES50 2022 è, di base, una Smart TV economica con pannello a LED a 60Hz. E’ il modello 50 pollici della nuova gamma 4K 2022 di Xiaomi, ha una luminosità di picco molto buona per la fascia di prezzo (600 nit), la tecnologia MEMC per la compensazione del moto, il supporto al Dolby Vision e cornici molto sottili.

Il plus rispetto a molte altre TV simili è la retroilluminazione, divisa in diverse zone per permettere una migliore riproduzione dei contrasti tra parti dell’immagine molto luminose e parti molto scure. Per quanto riguarda la qualità dei colori, invece, Xiaomi dichiara che la ES50 2022 è in grado di riprodurre il 94% dello spettro DCI-P3, un valore molto buono, per un totale di 1,07 miliardi di colori.

La parte audio è formata da due speaker da 12,5 Watt, con compatibilità Dolby Audio e DTS-HD, e microfoni di tipo far-field per ascoltare i comandi vocali.

Xiaomi TV ES50 2022: quando costa

Il prezzo di listino in Cina di Xiaomi TV ES50 2022 è di 2.399 yuan, che al cambio attuale corrispondono a 333 euro. Un prezzo ottimo, come può capire anche chi non si intende molto di Smart TV, ma che non sarà quello che vedremo in Europa, se questa televisione dovesse arrivare anche sul nostro mercato.

I costi di trasporto e logistica, uniti a una tassazione ben più pesante, farebbero salire notevolmente il prezzo europeo. Se arriverà, quindi, possiamo aspettarci un prezzo simile a quello dell’attuale gamma LED Xiaomi Mi TV P1: circa 600 euro, con offerte di lancio intorno ai 500 euro.