Smart working: consigli e regole per lavorare in sicurezza da casa

24 Febbraio 2020 - Lo smart working, tradotto in italiano con “lavoro agile”, è una modalità di lavoro che permette ai dipendenti di un’azienda di operare da remoto, solitamente da casa o da uno spazio di co-working. In Italia lo smart working è stato regolarizzato con un’apposita norma che stabilisce i diritti e i doveri del lavoratore e dell’azienda.

Per lavorare in smart working è necessario utilizzare dispositivi tecnologici connessi a Internet, solitamente smartphone e computer di lavoro. Lavorando da remoto, però, aumentano i rischi di attacco informatico da parte degli hacker. Se sul luogo di lavoro si è protetti dalla rete aziendale, quando si lavora da remoto bisogna fare molta attenzione a come ci si muovo su Internet. I pirati informatici sono sempre pronti a sfruttare la minima disattenzione per entrare in possesso di dati riservati e venderli sul mercato nero.

Con lo smart working i fattori di rischio sono tantissimi e per questo motivo è necessario conoscere alla perfezione a cosa si va incontro. Per diminuire i pericoli basta utilizzare i giusti strumenti e seguire dei semplici consigli. Ecco cosa fare per lavorare in sicurezza con lo smart working.

Gli strumenti di sicurezza informatica per lo smart working

Proteggere i dati personali, soprattutto quelli relativi all’impresa, è di vitale importanza quando si lavora da remoto senza la protezione della rete aziendale. Quali sono i tool e le tecnologie da utilizzare per garantire la massima sicurezza quando si lavora in modalità smart working?

Utilizzare la VPN . La maggior parte delle società utilizza una VPN per consentire l’accesso a Internet con il computer aziendale. VPN è l’acronimo di Virtual Private Network ed è una sorta di tunnel privato all’interno di una rete pubblica nel quale far passare i dati tra PC e il server aziendale. Quando si lavora in smart working diventa fondamentale utilizzare una VPN prima di connettersi alla Rete. In questo modo gli hacker non hanno possibilità di rubarci i dati.

Può sembrare banale dirlo, ma avere un antivirus installato sul PC è fondamentale per proteggersi da qualsiasi tipo di pericolo che potrebbe infettare il computer. sono la prima cosa da installare su un dispositivo aziendale. Ne esistono tantissimi gratuiti, ma è preferibile acquistare una suite di sicurezza professionale. Crittografia e sistemi di autenticazione. Proteggere i dati aziendali con sistemi crittografici assicura una maggiore protezione in caso di fuga di informazioni. La crittografia permette di aggiungere un ulteriore “livello” di protezione a tutti i dati presenti sui computer e server aziendali. Altra tecnologia che si rivela utile per proteggere l’accesso al PC è l’autenticazione biometrica . Un PC che si sblocca attraverso riconoscimento facciale o impronta digitale rende più complicato il lavoro degli hacker.

Consigli su come lavorare in sicurezza con lo smart working

Oltre agli strumenti è necessario adottare anche alcune pratiche per non mettere a rischio i dati dell’azienda quando si lavora in smart working.