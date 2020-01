I migliori antivirus Windows 10 del 2020

28 Gennaio 2020 - Anche se c’è ancora chi crede di poter fare a meno di un buon antivirus e continua a navigare online, a scambiarsi file e a scaricare dal Web qualsiasi tipo di contenuto senza un minimo di protezione, la verità è ben diversa: gli antivirus servono e, soprattutto, funzionano.

Tra l’altro l’offerta di software per proteggerci dai malware è ormai veramente estesa e si trovano ottimi prodotti anche in versione free. Chi ha bisogno di funzionalità più avanzate, come la possibilità di creare una rete privata virtuale VPN, ha poi la possibilità di investire poche decine di euro all’anno per installare una versione completa dei migliori antivirus per Windows 10. Ma, a proposito di migliori, quali sono? Una classifica dei 18 software antimalware l’ha fatta AV-Test, società tedesca indipendente che si occupa proprio di cybersicurezza. La classifica si basa su tre punteggi: protezione dai virus (0-6 punti), velocità della scansione (0-6 punti) e usabilità (0-6 punti).

Antivirus 2020: i migliori per Windows 10

La buona notizia è che, almeno se guardiamo al livello di protezione, ben 13 software su 18 raggiungono il punteggio massimo. Solo uno, Total AV di Protected.net, ha un punteggio di 4, mentre i restanti quattro software hanno punteggio compreso tra 4,5 e 5,5. Il livello medio di protezione, quindi è alto. Anche le performance sono simili, così come l’usabilità che è sempre molto alta, facendo eccezione per il brutto punteggio di 3,5 di PC Matic. Tre software hanno raggiunto il punteggio massimo di 18 (cioè sono ottimi in tutti e tre i sottopunteggi): Bullguard Internet Security, Kaspersky Internet Security e Norton Security.

Ma non bastava Microsoft Defender?

Come molti già sapranno il sistema operativo Microsoft Windows, non solo il 10 ma anche le versioni precedenti, integra un suo antivirus: si tratta di Microsoft Defender e viene installato e attivato di default su ogni copia di Windows. La domanda che si fanno quasi tutti è: Microsoft Defender è sufficiente a proteggere il mio PC dai virus? Secondo AV-Test sì: il software anti-malware di Microsoft ha totalizzato 17,5 punti su 18, prendendo il massimo sia in protezione che in usabilità e scendendo a 5,5 nel punteggio relativo alle performance di scansione dei file.