Smartphone Huawei, in arrivo novità per la EMUI 10: come cambia

16 Marzo 2020 - Sarà un fine marzo pieno di sorprese e novità per Huawei: il 26 marzo è attesa la presentazione del Huawei P40, del Huawei P40 Pro e del Huawei P40 Premium. Ma non solo. Insieme ai nuovi top di gamma ci sarà spazio anche per la EMUI 10.1, primo aggiornamento importante della nuova interfaccia utente lanciata lo scorso anno da Huawei. Come ben saprete la EMUI 10 ha portato con sé molte novità che hanno fatto fare un deciso salto di qualità agli smartphone Huawei, sia sotto il profilo della stabilità sia dell’usabilità quotidiana.

Nuove icone, l’arrivo del Tema Scuro e una maggiore stabilità del sistema sono stati gli aggiornamenti più importanti arrivati con la nuova interfaccia utente. Cosa porterà con sé la EMUI 10.1? Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma si parla molte genericamente di migliorie alla GPU Turbo, sistema introdotto con la EMUI 10 che permette di ottenere il massimo dallo smartphone, novità nei Huawei Mobile Services (HMS) e piccole migliorie grafiche. Logicamente nulla che porterà a dei cambiamenti epocali negli smartphone, ma solamente piccoli accorgimenti per far rendere al meglio i dispositivi. Ecco tutto quello che sappiamo sull’aggiornamento alla EMUI 10.1.

Le novità della EMUI 10.1

La EMUI 10.1 andrà a completare il lavoro iniziato con la EMUI 10, apportando piccole migliorie all’interfaccia utente e alla stabilità dello smartphone. Le due novità più grandi dovrebbero riguardare il sistema GPU Turbo che permette di avere un “boost” di potenza dal dispositivo e i Huawei Mobile Services (HMS), i servizi mobili che Huawei sta sviluppando per sostituire quelli di Google. Proprio quest’ultimo punto è il più interessante: Huawei punta molto sugli HMS ed è pronta a migliorarli per rendere i propri smartphone autonomi e perfettamente funzionanti.

EMUI 10.1: la lista degli smartphone

Lunga la lista degli smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 10.1. In linea di massima tutti i dispositivi che hanno già ricevuto la EMUI 10 (in totale una trentina). Di seguito una lista non completa:

Huawei P40 e P40 Pro

Famiglia Huawei Mate 30 e 30 Pro

Huawei P30 e Huawei P30 Pro

Huawei Mate X

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P20 e Huawei P20 Pro

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Huawei P smart+ 2019

Huawei MatePad Pro, 5G

Huawei MediaPad M6 Series

EMUI 10.1: quando arriva

L’aggiornamento alla EMUI 10.1 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane insieme all’uscita dei nuovi smartphone Huawei P40. Per il momento non c’è ancora una data ufficiale, il rilascio come al solito avverrà a scaglioni e dilatato nel tempo.