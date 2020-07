Smartphone Huawei, ecco quali hanno già ricevuto la EMUI 10.1: la lista

La EMUI 10.1 continua senza troppi intoppi ad arrivare su un numero sempre più alto di smartphone Huawei. In Europa si è entrati nelle fasi più calde, con la nuova interfaccia che si appresta a essere rilasciata anche per i dispositivi meno performanti e con qualche anno in più sulle spalle. Come abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, in Europa il rilascio va un po’ più a rilento rispetto alla Cina, ma entro la fine dell’anno dovrebbe essere rilasciata e disponibile per tutti.

Dalla Cina arrivano, invece, notizie confortanti: sono ben 27 gli smartphone e dispositivi Huawei che hanno già ricevuto la EMUI 10.1. Questo vuol dire che anche in Europa nei prossimi mesi aumenterà il numero di smartphone Hauwei che riceveranno l’ultimo aggiornamento. Ai 27 dispositivi Huawei bisogna aggiungere altri 12 device Honor che hanno già ricevuto la Magic UI 3.1, la copia gemella della EMUI 10.1. Gli stessi dispositivi la riceveranno anche in Europa, ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Ecco quali sono gli smartphone Huawei ad aver già ricevuto la EMUI 10.1.

EMUI 10.1: le novità

Prima di vedere quali sono gli smartphone Huawei ad aver già ricevuto la EMUI 10.1 o che la potranno scaricare a breve, facciamo un riepilogo con le novità più importanti della EMUI 10.1. Non si tratta di un semplice aggiornamento transitorio tra due diverse versioni dell’interfaccia utente di Huawei, ma di un update di una certa importanza. In primis ci sono stati dei miglioramenti che hanno reso più stabili gli smartphone, poi sono arrivate delle nuove applicazioni: MeeTime, piattaforma per fare videochiamate tra dispositivi Huawei, e Celia, il nuovo assistente vocale che, però, ancora non è disponibile in Italia.

EMUI 10.1, quali smartphone sono stati aggiornati

In Italia la maggior parte dei Huawei P40 hanno già ricevuto la EMUI 10.1, mentre gli altri dispositivi top di gamma usciti negli ultimi anni sono nel pieno della fase di rilascio. In Cina, invece, le cose sono molto più avanti e sono già 27 i dispositivi che sono stati aggiornati alla EMUI 10.1. Della lista fanno parte tutti i modelli del Huawei MAte 40, il Huawei P30 e P30 Pro, la gamma Huawei Mate 20 e diversi modelli di Huawei Nova 6 e Nova 5.

Non bisogna dimenticare anche i dispositivi Honor. L’azienda utilizza la Magic UI, un’interfaccia che si basa completamente sulla EMUI. L’aggiornamento alla Magic UI 3.1 è arrivato su dodici dispositivi, tra cui Honor 20, Honor Magic 2 e Honor Play 9A.

Il segnale che in Cina il rilascio è praticamente completato fa ben sperare anche per l’Europa: con l’arrivo dell’autunno aumenteranno i dispositivi Huawei e Honor che riceveranno la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1