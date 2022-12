Garmin Venu 2: crolla il prezzo su Amazon

La scelta di un regalo di Natale è sempre complessa e spesso per fare bella figura ci si orienta verso dispositivi indossabili che siano anche utili. Tra le tante proposte disponibili sul mercato sicuramente un posto di rilievo è occupato dagli smartwatch che rappresentano l’evoluzione dell’orologio poiché questo è affiancato da tante funzioni che consentono di conoscere il proprio stato di benessere.

Lo smartwatch Garmin Venu 2 assolve a queste funzioni e si propone come un dispositivo da polso dotato di un display luminoso e ben visibile che accontenterà anche i più esigenti. Grazie all’offerta in corso su Amazon, con uno sconto di circa un terzo, rappresenta un bellissimo regalo da mettere sotto l’albero di Natale.

Garmin Venu 2- Display AMOLED 1,3 pollici – Colore Granite Blue (blu avio)

Il display da 1,3 pollici del Garmin Venu 2 è di tipo Amoled, con lunetta in acciaio e la cassa misura 45 millimetri. Può essere impostata la modalità Always-on, ossia sempre acceso, e il vetro è protetto da Corning Gorilla Glass 3. Lo storage consente di archiviare fino a 650 tracce musicali.

I sensori disponibili sul retro dello smartwatch concorrono a monitorare 24 ore su 24 sia il battito cardiaco (con invio di notifiche in caso di attività anomala), sia la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) per rilevare costantemente i livelli di stress, la qualità del sonno, le calorie bruciate durante le attività, le performance di allenamento, il ciclo mestruale e il benessere durante la gravidanza.

Il monitoraggio delle attività sportive si basa su 25 app precaricate che includono anche sport all’aperto come la corsa o il ciclismo a cui si aggiungono, tra gli altri, pilates, yoga o nuoto.

La connettività include GPS, Bluetooth e WiFi, inoltre supporta utili funzionalità come Trova il mio smartphone e il pagamento contactless (con POS) attraverso Garmin Pay.

La batteria assicura un’autonomia di 11 giorni in modalità smartwatch mentre scende a 22 ore quando è attivato il GPS.

Lo smartwatch Garmin Venu 2 ha un prezzo di listino di 399,99 euro, piuttosto elevato ma commisurato alla scheda tecnica. Però c’è una buona notizia e riguarda l’offerta in corso su Amazon che propone lo smartwatch Garmin Venu 2 nel colore Granite Blue (blu avio) e Silver (argento acciaio) scontato a 302,30 euro (-24%,-97,60 euro). Per chi ne ha la possibilità, è un’ottima opportunità da cogliere al volo.

