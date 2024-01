Fonte foto: Garmin

Tra i grandi produttori di smartwatch Garmin ha una eccellente fama per i suoi sportwatch, cioè gli orologi smart dedicati agli sportivi, che spesso sacrificano l’estetica sull’altare delle funzioni avanzate dedicate a chi si allena. Eppure, anche Garmin produce smartwatch "normali", belli da indossare e facili da usare anche da chi non fa le maratone.

Orologi come Garmin Venu 3, che a tutte le funzioni smart ormai essenziali su un orologio moderno aggiunge anche alcune chicche per gli sportivi e un design molto curato, che ci permette di indossare questo smartwatch ogni giorno e che, inoltre, ha un prezzo non eccessivo per un prodotto di fascia alta di un brand premium.

Prezzo che, tra l’altro, al momento scende di un bel po’ grazie all’offerta Amazon sulla versione con quadrante da 45 millimetri, quindi quella per polsi più grandi, tipicamente maschili.

Garmin Venu 3, Smartwatch AMOLED 1,4", Cassa 45mm, Microfono e Speaker, Musica, Garmin Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2 , Autonomia 14 giorni (Whitestone & Silver)

Garmin Venu 3: scheda tecnica

Il Garmin Venu 3 è uno smartwatch con un display AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3, che lo rende resistente ai graffi e agli urti. Il design è elegante e raffinato, con una cassa da 45 millimetri in acciaio inossidabile e un cinturino in silicone, disponibile in vari colori. Il peso è di 49 grammi, non troppi per una buona vestibilità al polso.

Venu 3 ha il sensore di frequenza cardiaca, il misuratore di saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, lo stress, il ciclo mestruale e la respirazione. Inoltre, ha una funzione esclusiva per le persone in sedia a rotelle, che tiene traccia delle spinte alle ruote invece che dei passi.

Il Venu 3, come tutti i Garmin, è anche uno smartwatch pensato per lo sport con oltre 25 modalità di allenamento preimpostate, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga, golf e molto altro.

E’ anche possibile allenamenti personalizzati, o scaricare quelli proposti da Garmin Connect, l’applicazione dedicata. Lo smartwatch ha il GPS integrato, che permette di registrare la posizione, la distanza, la velocità e l’altitudine. Ha anche un altimetro barometrico, una bussola e un giroscopio ed è impermeabile fino a 5 ATM, quindi si può usare anche sotto la doccia o in piscina. La batteria ha una durata di 14 giorni in modalità smartwatch, e di 22 ore in modalità GPS.

Il Garmin Venu 3 ha anche diverse funzionalità smart, come le notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app, il controllo della musica, il meteo, il calendario, il cronometro, il timer e il trova telefono.

Questo smartwatch ha anche un microfono e uno speaker, che ti permettono di effettuare e ricevere chiamate dal polso, tramite lo smartphone collegato tramite Bluetooth. E’ possibile anche utilizzare l’assistente vocale dello smartphone, come Google Assistant o Siri, per controllare lo smartwatch con la voce.

Lo smartwatch ha 8 GB di memoria interna, che si puòusare per archiviare fino a 650 brani musicali, e ascoltarli tramite le cuffie Bluetooth. Lo smartwatch ha anche il chip NFC per effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, il servizio di pagamento digitale di Garmin.

Garmin Venu 3: l’offerta su Amazon

Garmin Venu 3 è uno smartwatch per tutti e non solo per gli sportivi: offre una rilevazione affidabile e completa dei parametri vitali, senza rinunciare alle più moderne funzioni smart che rendono questo device un’estensione del telefono.

Il prezzo di listino è di 499,99 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo dispositivo a 434 euro (-13%, -65,99 euro), una cifra giustificata senza dubbio dall’alta qualità del prodotto e dall’indiscussa affidabilità del marchio Garmin.

