Lo smartwatch low-cost per l’attività fisica di tutti i giorni

Chi si allena quotidianamente ha un fedele alleato hi-tech a monitorare le sue attività. C’è chi si affida a un fitness tracker con funzioni basic e chi preferisce uno smartwatch con GPS integrato e funzionalità aggiuntive. In entrambi i casi, l’offerta di Amazon su questo smartwatch è da non perdere.

Se si è spaventati dal prezzo elevato di uno smartwatch come l’Apple Watch o il Galaxy Watch, c’è la possibilità di avere tante funzioni a un prezzo inferiore ai 50 euro. Tra le proposte che spiccano su Amazon c’è lo smartwatch di Umidigi, che possiede tutte le caratteristiche che si possono desiderare. Questo device permette di monitorare il battito cardiaco e il sonno, è impermeabile, dotato di GPS e consentirà di registrare le proprie performance grazie a 14 modalità sport, senza rinunciare ad ascoltare la propria musica preferita oppure visualizzare le notifiche di chiamate e messaggi, grazie al collegamento via Bluetooth con lo smartphone e l’app dedicata.

Umidigi smartwatch: le caratteristiche

Lo smartwatch Umidigi è compatibile sia coi device Android che iOS, quindi potrà essere usato in associazione con tantissimi modelli di smartphone. Questo dispositivo è dotato di un display full touch da 1,3 pollici, GPS integrato e connettività Bluetooth, per utilizzarlo anche senza smartphone e inviare i dati registrati in un secondo momento.

Umidigi smartwatch è dotato di cardiofrequenzimetro per misurare il battito cardiaco e di sensori per il monitoraggio del sonno. Si tratta di un device adatto sia agli uomini che alle donne, a cui offre anche una funzione aggiuntiva per il calcolo del ciclo mestruale. Dal punto di vista dello sport, permette di monitorare fino a 14 attività diverse, sia al chiuso che all’aperto, grazie al GPS. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 ATM e potrà essere usato anche per gli allenamenti al mare o in piscina.

Tra le funzionalità aggiuntive ci sono promemoria della sedentarietà, un lettore musicale integrato, la sveglia, cronometro, timer e la comoda funzione per ritrovare il proprio telefono. Si potrà inoltre impostare la ricezione di una notifica per l’arrivo di chiamate e messaggi. La batteria garantisce fino a 10 giorni di durata in caso di utilizzo quotidiano, mentre in standby può durare anche fino a 45 giorni

Umidigi smartwatch: l’offerta

Lo smartwatch Umidigi è un prodotto low-cost ma che offre tutte le funzionalità più importanti e sarà il degno compagno di ogni allenamento. Lo sconto del 30% su Amazon lo rende ancora più interessante da provare: potrà essere acquistato per 34,99 euro invece di 49,99 euro, scegliendo tra le colorazioni nero, verde e oro rosa.

Smartwatch Umidigi con GPS integrato