Sono Lillo: la nuova serie del comico in anteprima

Certe battute non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano – potremmo dire parafrasando la celebre canzone di Antonello Venditti. È una presentazione che calza a pennello se pensiamo alla celebre battuta "Sono Lillo!" che il comico Lillo Petrolo ha pronunciato nella prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, nel 2021.

Da allora, è diventata un tormentone: l’abbiamo sentita in video, fumetti, persino nella seconda edizione di LOL e adesso anche in una nuova serie di Prime Video, intitolata appunto Sono Lillo.

Iscriviti a Prime Video per vedere Sono Lillo

Di cosa parla la serie Sono Lillo

Durante il comedy show LOL – Chi ride è fuori, quando questa battuta è stata pronunciata per la prima volta, il comico Lillo – che era uno dei concorrenti in gara – si era presentato in scena con un buffo costume da supereroe, Posaman. Il suo super potere? Fare pose pazzesche, ovviamente. Gli altri partecipanti avevano chiaramente finto di non riconoscere la vera identità di Posaman, stando al gioco.

Solo alla fine, togliendosi la cuffia argentata e gli occhiali da sole, Posaman ha candidamente rivelato: «Sono Lillo!». La battuta è decisamente riuscita e la scena è piaciuta particolarmente ai concorrenti del comedy show (che apparentemente hanno trattenuto a stento le risate) e soprattutto al pubblico a casa, che non l’ha più dimenticata.

Nella serie di Prime Video intitolata Sono Lillo il protagonista è appunto Lillo Petrolo, nei panni di sé stesso: il successo ottenuto con Posaman gli ha dato alla testa e ha portato anche alcuni risvolti negativi, ad esempio il fatto che la moglie (interpretata da Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Per Lillo arriva dunque il momento di cercare nuovamente se stesso dietro la maschera che ha costruito. Sceglierà la fama o la vita privata? L’esistenza da supereroe o la normalità?

Il cast: chi recita in Sono Lillo

La serie original italiana, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione non competitiva "Freestyle", è composta da otto episodi, è diretta da Eros Puglielli (già noto per Gli idoli delle donne, Copperman e Nevermind) ed è creata dallo stesso Pasquale "Lillo" Petrolo insieme a Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, che hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura.

Nel cast, oltre a Lillo Petrolo nel ruolo del protagonista, ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto. Ci saranno anche tante esilaranti guest star, tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.

Quando esce Sono Lillo

La serie original è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video e uscirà su questa piattaforma di streaming nel 2023. La data esatta non è ancora stata annunciata.

