Sonos Era 100 Era 300: i nuovi smart speaker con sistema Trueplay

Famoso tra gli audiofili per il suo know-how nel settore, il marchio americano Sonos rinnova le sue gamma di speaker Bluetooth introducendo a listino i nuovi Era 100 ed Era 300. Entrambi dotati di sofisticate configurazioni multi driver e compatibili con AirPlay e Amazon Alexa, si distinguono dalla massa di prodotti simili anche per la tecnologia Trueplay che ottimizza il suono riprodotto in base alla forma e alle dimensioni stanza.

Sonos Era 300, caratteristiche tecniche

Con Sonos Era 300 il marchio californiano vuole posizionarsi come riferimento nel mondo dell’audio spaziale, una tecnologia in ascesa da anni nel cinema e, che Sonos offre ora per gli abbonati ad Apple Music.

Lo speaker è dotato di ben 6 driver: due woofer ad alte prestazioni posizionati sui lati per ridurre al minimo le vibrazioni e fornire bassi precisi in ogni momento, un tweeter centrale e principale, situato nella parte anteriore dell’altoparlante. A questi si aggiungono altri due tweeter montati lateralmente e un ultimo tweeter rivolto verso l’alto.

Lo speaker è compatibile Dolby Atmos, ed è anche il primo modello del marchio che è in grado di riprodurre l’audio surround multicanale. Questo avviene se si sceglie di integrare l’Era 300 in sistema home theater posizionandolo come speaker posteriore. È anche possibile abbinare due Era 300 (via Arc o Beam gen 2) per migliorare ulteriormente l’esperienza Dolby Atmos.

Sul retro del dispositivo è stata incorporata una porta USB-C che, tra le altre cose, può essere utilizzata per collegare sorgenti esterne, come un giradischi, ma per far questo è necessario utilizzare un adattatore che Sonos vende separatamente. Debutta uno slider touch nella parte alta dello speaker che permette di regolare il volume in modo preciso.

A tutto questo si aggiungono altre caratteristiche comuni nei prodotti del brand, come la compatibilità con AirPlay 2, Amazon Alexa (ma non Google Assistant) e le connessioni Bluetooth 5 e WiFi 6.

Sonos Era 100, caratteristiche tecniche

Il Sonos Era 100, arriva come successore dello speaker Sonos One, rispetto al quale ha tweeter migliori, che promettono un suono preciso e chiaro. Non manca anche un woofer incaricato di riprodurre le frequenze più basse. Anche se condivide molte delle caratteristiche del suo fratello maggiore non raggiunge, ovviamente, i suoi livelli prestazionali. Ad esempio non è in grado di riprodurre il suono in Dolby Atmos.

Si possono però accoppiare due Era 100 per ottenere un sistema stereo, mentre se utilizzati insieme a una soundbar possono fungere da speaker posteriori e creare quindi un sistema surround. Presenti anche su Era 100 la porta USB-C, le connessioni WiFi 6, Bluetooth 5.0 oltre alla compatibilità con Apple AirPlay 2.

Sonos Trueplay

Entrambi i modelli di speaker Bluetooth sono dotati di tecnologia Trueplay, che con questi modelli è ora disponibile anche per smartphone Android e non più solo per iPhone. Trueplay ha lo scopo di ottimizzare il suono in base alla forma e alle dimensioni della stanza in cui viene posizionato lo speaker, tramite una procedura di configurazione specifica.

Su iOS, tramite l’app Sonos, gli utenti registrano l’audio in uscita dallo speaker tramite i microfoni integrati nell’iPhone e nell’iPad per creare una mappa 3D dell’ambiente. Lo speaker a sua volta si adatta per ottimizzare l’audio per quel determinato ambiente e, soprattutto verso il punto di ascolto principale.

Su Android è il microfono integrato nello speaker a determinare l’audio in base all’ambiente e non quello del device. In questo caso l’ottimazione viene definita da Sonos "rapida", e si attiva automaticamente quando si avvia l’app Sonos dal dispositivo Android.

Sonos Era 100 Era 300: disponibilità e prezzo

Sonos Era 100 e Sonos Era 300 (nei colori bianco e nero) saranno in vendita in Italia a partire dal 28 marzo, rispettivamente al prezzo di 279 euro e 499 euro.