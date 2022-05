Sony LinkBuds S: ecco i prossimi auricolari economici

Per chi ama i prodotti della multinazionale giapponese Sony, un nuovo device è quasi pronto per approdare sui mercati. Si tratta degli auricolari TWS Sony LinkBuds S, che conteranno su specifiche interessanti e un peso ridottissimo. Il prezzo sarà più basso rispetto a quello di altri prodotti Sony ben noti, come le cuffiette top di gamma WF-1000XM4 (in foto).

Le caratteristiche tecniche ufficiali non sono ancora note, ma secondo l’affidabile giornale online tedesco WinFuture saranno di livello molto buono e le nuove cuffiette offriranno un suono limpido sia nell’ascolto di brani musicali che durante le conversazioni telefoniche. Disponibili in tre tonalità diverse, i prossimi auricolari di Sony potrebbero piacere a chi cerca un buon compromesso tra look e design, portabilità performance d’ascolto e prezzo. Da tenere in considerazione anche la batteria, che può garantire agli indossabili di Sony molte ore di autonomia nonostante sia presente una caratteristiche tecnica che consuma molta energia: la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC).

Sony LinkBuds S: come saranno

Gli imminenti Sony LinkBuds S avranno un design “in ear" e un peso di soli 4,8 grammi per auricolare ma saranno molto resistenti. Saranno dotati del sistema ANC (cancellazione attiva del rumore) che dovrebbe ridurre i rumori ambientali digitalmente ed assicurare all’utente un ascolto più chiaro. Per la multinazionale giapponese i LinkBuds S saranno i più piccoli auricolari TWS a contare sul sistema ANC e di un suono ad alta risoluzione.

Sebbene molto piccole, le cuffiette in arrivo garantirebbero anche 6 ore di ascolto con una sola carica, che arrivano a 20 ore grazie alla ricarica della custodia.

Il driver audio da 5 millimetri all’interno delle LinkBuds S, stando a quanto dichiarato da WinFuture, dovrebbe garantire conversazioni telefoniche limpide e bassi efficaci. Inoltre, le nuove cuffiette dovrebbero contare sul sistema Speak-To-Chat, che blocca la riproduzione musicale in modo automatico quando viene individuata una chiamata.

I LinkBuds S avranno anche il sistema Adaptive Sound Control che permette di bilanciare automaticamente il suono, tenendo conto dell’ambiente. Presente, ovviamente, la connettività Bluetooth 5.2 e la certificazione IPX4.

Sony LinkBuds S: qanto costeranno

La presentazione dei nuovi Sony LinkBuds S dovrebbe essere molto vicina e gli auricolari, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero avere un prezzo di lancio in Italia di 199 euro. Le WF-1000XM4, per confronto, oggi costano 280 euro sul sito ufficiale di Sony.