Sony WF-1000XM4, crolla su Amazon il prezzo degli auricolari top di gamma

Quando parliamo di cuffiette wireless di alta gamma il pensiero vola subito alle Apple AirPos Pro, recentemente aggiornate alla loro seconda generazione. Ma chi si intende di questi prodotti sa bene che, in realtà, sul mercato ci sono diverse alternative alle AirPods Pro altrettanto valide e che, tra di esse, ci sono certamente le Sony WF-1000XM4.

Alternative anche nel prezzo, di una ventina di euro inferiore, ma la qualità notoriamente si paga. Al contrario di quanto succede con le cuffiette di Apple, però, queste Sony WF-1000XM4 a volte sono protagoniste di ottime offerte su Amazon. Come quella in corso in queste ore, che taglia il prezzo di oltre un terzo.

Sony WF-1000XM4 – Auricolari TWS con ANC – Colore Nero

Sony WF-1000XM4 – Auricolari TWS con ANC – Colore Argento

Sony WF-1000XM4: caratteristiche tecniche

Le cuffie top di gamma Sony WF-1000XM4 sono caratterizzate dal processore Sony V1, dedicato alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e alla funzione Wind Noise Reduction, utile a ridurre il fruscio causato dal vento che sbatte sui microfoni. Inoltre, grazie al rilevatore a conduzione ossea abbinato alla coppia di microfoni, le conversazioni telefoniche sono nettamente migliori.

I driver degli auricolari Sony WF-1000XM4 sono da 6 millimetri e grazie alla compatibilità con il codec LDAC la qualità della riproduzione, soprattutto delle basse frequenze, è notevolmente elevata. Inoltre, le Sony WF-1000XM4 sono dotate del 360 Reality Audio, una funzione molto simile al più famoso Audio Spaziale di Apple.

La certificazione IPX4, garantisce che la coppia di auricolari possa essere usata tranquillamente anche durante sessioni di allenamento particolarmente intense e all’aria aperta: le cuffiette sono resistenti a sudore, schizzi di acqua, pioggia.

La connessione allo smartphone o ad altri dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.2, anche con il Fast Pair di Google se il dispositivo è compatibile.

L’autonomia dichiarata, senza ANC, è di 12 ore (8 con ANC). La ricarica completa necessita di un’ora e mezza mentre con cinque minuti si recupera un ora.

Sony WF-1000XM4: l’offerta Amazon

Gli auricolari Sony WF-1000XM4 sono un prodotto ottimo e di alto livello, che non può certo essere economico. E, infatti, non lo è: costano 280 euro, una ventina di euro in meno delle Apple AirPods Pro di seconda generazione con le quali queste Sony possono tranquillamente competere.

Per questo motivo l’offerta Amazon in corso, però, è da prendere seriamente in considerazione: il prezzo scende a 178,99 euro (-36%, -101,01 euro), per chi può approfittarne è davvero una bellissima opportunità.

Sony WF-1000XM4 – Auricolari TWS con ANC – Colore Nero

Sony WF-1000XM4 – Auricolari TWS con ANC – Colore Argento