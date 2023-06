Cuffiette wireless: come saranno le nuove Sony WF-1000XM5

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi auricolari true wireless Sony WF-1000XM5 dovrebbero arrivare ufficialmente sul mercato nei prossimi giorni. Al momento le informazioni condivise da Sony sono poche ma grazie a Roland Quandt di WinFuture è possibile scoprire qualcosa in più sulla scheda tecnica di queste attesissime cuffie.

Eredi naturali delle precedenti Sony WF-1000XM4 (in foto), si tratta di auricolari di fascia medio-alta che promettono performance audio di alto livello nel tentativo di lanciare il guanto di sfida ai ben più noti AirPods Pro di Apple.

Sony WF-1000XM5: come saranno

Le Sony WF-1000XM5 avranno il nuovo Dynamic Driver X da 8,4 millimetri, con l’azienda che promette una qualità audio di altissimo livello e una grandissima attenzione verso la riproduzione di ogni dettaglio sonoro.

Stando alle indicazioni di Sony, il nuovo driver offre anche una migliore resa sonora durante le chiamate, grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup che evidenzia le voci, riproducendole in maniera chiara e definita, anche in ambienti rumorosi. Garantita anche la compatibilità con i formati HiRes Audio e DSEE Extreme.

Tra le varie indiscrezioni, spicca sicuramente quella relativa alla presenza di due processori proprietari, progettati specificatamente per migliorare le performance degli auricolari. Al momento, tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni e non è chiaro se si tratterà dei Sony V1, già visti sul modello precedente o se l’azienda abbia sviluppato un nuovo chip.

Non manca naturalmente la Cancellazione attiva del rumore (ANC) e sono presenti tre microfoni per ogni cuffia che saranno in grado di catturare i rumori ambientali eliminandoli e, se necessario, ottimizzando in automatico il suono in riproduzione. L’impostazione dovrebbe poter essere gestista tramite l’ormai ben nota App ufficiale Sony Connect.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla batteria degli auricolari ma, secondo Roland Quandt, la custodia ha una capienza aggiuntiva da 500 mAh, che può estendere l’autonomia delle cuffie fino a 24 ore. Non è chiaro se queste performance fanno riferimento a un utilizzo con ANC attivato o meno.

Altra indiscrezione interessante riguarda il tempo di ricarica: secondo l’azienda con appena tre minuti di ricarica si dovrebbe ottenere almeno un’altra ora di riproduzione, mentre per ottenere una carica completa saranno necessarie meno di due ore.

In merito alle connessioni, le indicazioni disponibili parlano di Bluetooth 5.3 e connettività multipoint. Le Sony WF-1000XM5 potranno, quindi, essere accoppiate a più dispositivi contemporaneamente. Infine gli auricolari avranno anche la certificazione IPX4 che certifica la resistenza dei dispositivi al sudore e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Sony WF-1000XM5: quanto costeranno

Al momento non ci sono ancora indicazioni precise sulla disponibilità delle nuove cuffie Sony WF-1000XM5, ma stando a quanto condiviso da WinFuture dovrebbero arrivare sul mercato quanto prima.

Anche per il prezzo vale lo stesso discorso, anche se è possibile fare delle ipotesi partendo dal precedente modello WF-1000XM4, presentato ufficialmente a giugno 2021. Gli auricolari arrivarono sul mercato al prezzo suggerito di circa 280 euro, non si esclude dunque che anche le nuove Sony WF-1000XM5 possano seguire la stessa strada.