Sony WF-C500: gli auricolari True Wireless ora costano pochissimo

Ci sono tanti modelli di auricolari wireless e non è necessario spendere una fortuna per acquistare prodotti di buona qualità di brand affermati. È sufficiente trovare le offerte giuste sui prodotti caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo, che rinunciano ad alcune caratteristiche ma mantengono una buona riproduzione audio.

Per esempio, se potete fare a meno della cancellazione attiva del rumore o della modalità trasparenza, potreste dare un’occhiata alle Sony WF-C500, un modello caratterizzato da un’ottima ergonomia che isola passivamente dai rumori esterni. Queste cuffiette hanno tante caratteristiche che permettono di godere di un audio eccellente e Sony è una garanzia in questo settore. Il loro prezzo è reso ancora più interessante dall’offerta presente su Amazon, che consente di acquistarle ad un prezzo ancora più vantaggioso in tante colorazioni differenti. Prima di scoprire la cifra, vediamo cosa le rende speciali.

Sony WF-C500: caratteristiche

Le Sony WF-C500 sono cuffiette wireless compatte che offrono un suono di alta qualità e aderiscono perfettamente alle orecchie grazie ad un design ergonomico. La custodia di ricarica è estremamente compatta, è 100% plastic-free ed offre un’autonomia complessiva di 20 ore. Inoltre, con soli 10 minuti di alimentazione, è possibile usufruire di un’altra ora di ascolto.

Per l’abbinamento allo smartphone è possibile utilizzare il Bluetooth e la connessione rapida tramite la tecnologia Fast Pair di Google su dispositivi Android. Mentre, per i PC Windows, è possibile effettuare il collegamento attraverso Swift Pair.

La tecnologia 360 Reality Audio delle Sony WF-C500, permette un’immersione completa nelle proprie tracce musicali, grazie ad un suono avvolgente e realistico. Se la musica è in un formato compresso, la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine ripristina i dettagli ad alta frequenza, per una maggiore fedeltà alla registrazione originale. Attraverso l’app proprietaria Sony è poi possibile personalizzare l’audio in base al genere musicale.

Gli amanti dello sport all’aria aperta non dovranno temere schizzi di sudore e pioggia in virtù della certificazione IPX4, e continuare, così, a trovare la motivazione ascoltando la musica preferita. Non mancano, infine, i pulsanti touch per gestire le tracce, regolare il volume, rispondere alle chiamate o interagire con l’assistente vocale.

Sony WF-C500: il prezzo Amazon

Se siete interessati alle Sony WF-C500, dovreste approfittare dell’offerta attualmente presente su Amazon. Infatti, è possibile acquistare le cuffiette a soli 67,99 euro nella colorazione bianca e fino ad un massimo di 69,99 euro nelle colorazioni arancione e verde, con quella nera che si assesta sui 68,99 euro. Si tratta di circa il 30% rispetto al prezzo consigliato di 99,99 euro.

Infine, godono del servizio Prime, che garantisce agli abbonati la spedizione gratuita e la consegna in un giorno.

Sony WF-C500 – Cuffiette True Wireless – Fast Pair – Autonomia 20 ore