Soul, di cosa parla il nuovo film Pixar di Natale su Disney+

L’albero è quasi terminato, i regali sono già incartati, la cena della Vigilia sarà più intima ma non per questo meno suggestiva: insomma, è tutto pronto per celebrare il Natale 2020. Manca solo una cosa: un bel film da guardare la sera del 25 dicembre, magari insieme ai famigliari più stretti.

Nessun problema, a questo ci ha già pensato la piattaforma Disney + che proprio a partire dal giorno di Natale trasmetterà in streaming l’ultimo capolavoro firmato Pixar Animation Studios. Si intitola Soul ed è già destinato a catturare il cuore del pubblico, proprio come è successo con altri titoli cult, a partire da Toy Story fino a Up e Inside Out. Insomma, le piccole opere d’arte create dal brand della Walt Disney Company sono davvero tante. Soul si prepara quindi ad essere il film d’animazione del Natale 2020. Una grossa responsabilità, ma sicuramente il risultato finale non deluderà le aspettative. Ecco di cosa parla e come guardarlo online.

Soul: di cosa parla il nuovo film Pixar

Per la realizzazione di Soul la compagnia si è affidata ad alcuni dei professionisti più conosciuti e stimati del settore: innanzitutto il film è diretto dal Premio Oscar Pete Docter e co-diretto da Kemp Powers, mentre la produzione è assegnata a Dana Murray, nominata all’Accademy Award per il corto Pixar Lou.

Il film d’animazione si sviluppa attorno ad una domanda: cosa ci rende davvero noi stessi? Quali sono le caratteristiche capaci di identificarci immediatamente e senza fare confusione?

Il tema viene trattato grazie a una trama ricca di magia e colpi di scena. Il film in streaming racconta la storia di Joe Gardner, un musicista e professore di musica che è a un passo da realizzare il suo sogno, ovvero suonare in un importante club di New York.

I suoi piani vengono interrotti in seguito ad un suo passo falso, che lo allontana dalle strade di New York e lo fa arrivare in un luogo sconosciuto e magico, l’Ante-Mondo. Questo è il posto in cui le nuove anime si preparano ad entrare sulla Terra, qui scelgono e sviluppano le loro passioni e la loro personalità.

Joe, dopo aver scoperto questo mondo, vuole tornare indietro e riuscire a realizzare il suo sogno. Per farlo si allea con un’anima precoce chiamata 22, che invece è molto restia e non capisce quale sia il fascino di vivere sulla Terra.

Insieme affronteranno un viaggio interiore che permetterà ad entrambi di capire meglio il significato della vita e il suolo dell’uomo sul pianeta Terra.

Film Pixar Soul: come è nata l’ispirazione?

Ma come è nata l’idea di un film tanto profondo, cosa ha portato alla sua genesi? Lo ha raccontato Pete Docter, il regista e Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios:

“Tutto ha avuto inizio con mio figlio che ora ha 23 anni. Nell’istante in cui è nato, mi sono reso conto che aveva già una sua personalità. Da dove era arrivata? Credevo che la personalità si sviluppasse attraverso l’interazione con il mondo. Eppure era piuttosto chiaro che tutti noi nasciamo con una percezione unica e specifica di ciò che siamo. Nella nostra storia. Tutti nascono con un’anima. E queste anime non arrivano impreparate: vengono formate e ricevono una personalità e degli interessi”.

Insomma, sarà un film davvero perfetto da guardare durante questo Natale, un po’ insolito e diverso dagli altri, ma sicuramente utile per riflettere con calma sull’anima e sulla personalità di ognuno di noi.

Soul: i doppiatori italiani

Il film di Disney + sarà doppiato da alcuni dei più famosi attori italiani: Paola Cortellesi presterà la sua voce a 22, mentre Neri Marcorè sarà Joe Gardner. Jonis Bascir sarà la voce del barbiere Joe, la pallavolista Paola Egonu interpreterà Sognaluna. Ci saranno anche le influencer Paola Turani (Maria Antonietta), Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

Il pubblico italiano si potrà quindi divertire a indovinare le voci e riconoscere le voci dei propri beniamini e delle proprie beniamine all’interno del film di animazione.

Ci sarà anche il brano “Vero Amore” interpretato da David Blank come contenuto speciale.

Soul arriverà su Disney + il 25 dicembre 2020. Per guardarlo basta abbonarsi alla piattaforma e selezionare il contenuto il giorno d’uscita.