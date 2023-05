Soundbar Samsung HW-S50B/ZF, lo sconto su Amazon è incredibile

Milioni di utenti in tutto il mondo hanno risolto gran parte dei problemi audio delle proprie Smart TV aggiungendo una soundbar. Il problema è noto a tutti: l’audio riprodotto dalla TV non può essere eccellente, data la mancanza di spazio fisico per inserire altoparlanti di qualità e di dimensioni adeguate. Il problema delle soundbar è sempre e solo il prezzo: sono una spesa in più rispetto alla Smart TV, che molti preferifebbero non dover affrontare.

Per questo vanno sempre monitorate le offerte, al fine di trovare dei buoni modelli ad un prezzo inferiore. La soundbar Samsung HW-S50B/ZF, grazie all’offerta in corso su Amazon può essere acquistata scontata di un terzo rispetto al prezzo di listino, è di un’ottima marca, ha una potenza elevata e grazie all’altoparlante dedicato ai dialoghi migliora nettamente l’audio di film e serie TV.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF – Potenza 430W

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: com’è fatta

La soundbar Samsung HW-S50B/ZF che ha una potenza complessiva di 430W, perfetta anche per stanze parecchio grandi, è composta da due elementi, la soundbar vera e propria e il subwoofer che si collega via Bluetooth, senza fili (può essere posizionato anche a distanza).

Si tratta di un impianto di tipo 3.1, quindi con 3 altoparlanti nella soundbar (sinstra, destra e centrale per i dialoghi dei film) e il woofer separato per i toni bassi.

L’impianto è compatibile con i formati Dolby Audio e DTS Virtual:X, che assieme amplificano la spazialità del suono, soprattutto quando si guarda un film.

La connessione tra la TV e la soundbar avviene attraverso Bluetooth, quindi ancora senza fili fastidiosi dietro il televisore. Inoltre, c’è l’ingresso digitale ottico, utile per collegare impianti Hifi o altri dispositivi.

Grazie alla funzione Adaptive Sound Lite, l’equalizzazione del suono viene ottimizzata in base al contenuto riprodotto. Ci sono poi quattro preset automatici: gioco, film, notte (riduce i bassi per non disturbare i vicini di casa) e Voice Enhance per rendere i dialoghi più limpidi (ottimo per TG e talk show).

Le porte disponibili, sul retro della soundbar Samsung HW-S50B/ZF sono 2 HDMI (di cui una con ARC), ingresso ottico, USB. Nella confezione sono inclusi sia la staffa da parete sia il telecomando.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: l’offerta Amazon

La soundbar Samsung W-S50B/ZF 3.1 ha un prezzo di listino di 262 euro che grazie all’offerta in corso su Amazon però, scende a 179,99 euro (-32%, -82,01 euro). E questa è una ottima occasione per migliorare moltissimo la qualità audio della propria TV, senza spendere un capitale.

Samsung HW-S50B/ZF – Soundbar 3.1 con subwoofer – Potenza 430W