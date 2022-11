Soundbar Yamaha: 100W con subwoofer integrato in super sconto

L’audio del televisori, anche delle più recenti e sofisticate Smart TV, è sempre inferiore al video: bassi poco profondi, volume generale non altissimo e difficoltà a seguire i dialoghi se c’è musica di sottofondo o durante le scene più concitate. In moltissimi casi non è il televisore a non essere di buona qualità ma è una normale conseguenza dovuta al fatto che la TV è troppo sottile per ospitare altoparlanti di buona potenza

La soundbar è un complemento necessario: ha più spazio per degli speaker di qualità, spesso ha anche un subwoofer (anche integrato) che aiuta con i bassi. Il tutto, a volte, con un ingombro minimo e ad un prezzo più che onesto. Come nel caso della soundbar Yamaha C20A, che adesso è anche in sconto su Amazon.

Soundbar Yamaha C20A – Potenza 100W, configurazione 2.1

Yamaha C20A: caratteristiche tecniche

La qualità dei materiali è il tratto distintivo della soundbar Yamaha C20A, a cui si aggiunge la facilità di installazione e di utilizzo: è progettata per quanti desiderano un uso semplice, diretto e immediato.

La soundbar Yamaha C20A ha un design elegante e compatto, misura appena 60 cm di lunghezza ma sprigiona una potenza di 100W con configurazione 2.1, grazie a due speaker da 20W e al subwoofer integrato da 60W.

Il subwoofer assicura sfumature delle tonalità dei bassi e grazie alla funzione "Clear Voice" non è un problema ascoltare i dialoghi: sono chiari e limpidi e mai sopraffatti dai toni più bassi. Ovviamente la soundbar Yamaha C20A è certificata anche Dolby Atmos.

La connessione con la TV avviene con cavo HDMI (c’è l’ARC) o tramite Bluetooth, non c’è il WiFi ma non è un limite. Con l’app Soundbar Remote per smartphone e tablet è possibile regolare le modalità audio, il volume e molto altro.

Soundbar Yamaha C20A: l’offerta Amazon

La soundbar Yamaha C20A ha un prezzo di listino di 249 euro, più alto della media dei dispositivi analoghi da 100W ma stiamo pur sempre parlando di un prodotto Yamaha e non di una anonima soundbar cinese.

L’offerta in corso su Amazon però rende questa soundbar molto più appetibile: Yamaha C20A adesso costa 149,99 euro ( -40%, -99,01 euro), ottima occasione per aggiornare il proprio angolo cinema ad un prezzo molto conveniente.

