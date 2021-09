SpaceX, in orbita 4 civili senza astronauti: la diretta su Netflix

Il lancio della storica missione Inspiration4, che porterà in orbita per la prima volta nella storia un equipaggio composto esclusivamente da civili, è previsto per il prossimo 15 Settembre.

Il Falcon 9 che porterà la capsula Dragon in orbita intorno alla Terra partirà dal Kennedy Space Center in Florida, e la missione sarà eccezionalmente documentata da Netflix, che per l’occasione seguirà i 4 "turisti spaziali" quasi in diretta.

Inspiration4: il turismo non c’entra

Mentre altrove ci si affanna per ottenere il primato di primi turisti spaziali e si lavora alacremente alla creazione di un mercato destinato a far discutere, c’è chi sta cercando un senso diverso alla presenza di civili in orbita.

La missione Inspiration4 di Space X è il primo viaggio orbitale della storia in cui non sono coinvolti astronauti, è vero, ma i 4 civili che saliranno sulla capsula Dragon non sono semplicemente turisti.

Il volo è sponsorizzato dal giovane milionario Jared Isaacman, che sarà il comandante della missione e che ha scelto di portare con sé Solidarietà, Speranza, Generosità e Prosperità, in una sorta di evocazione delle virtù cardinali rovesciata ad uso dell’esplorazione spaziale.

Il comandante Isaacman rappresenta la Solidarietà: in occasione del viaggio nello spazio che sognava sin da piccolo, l’imprenditore pilota di jet ha lanciato una importante raccolta fondi per l’ospedale pediatrico St. Jude, che ha già raccolto quasi 18 milioni di dollari.

Insieme a lui viaggeranno Hayley Arceneaux, la Speranza, sopravvissuta al cancro nonché prima persona con protesi a sperimentare l’assenza di gravità, Chris Sembroski, che rappresenta la Generosità forse per via del lungo impegno per l’associazione ProSpace, e la Dottoressa Sian Proctor, la Prosperità. La proctor, che da anni conduce esperimenti in condizioni di micro-gravità, ha lanciato il motto "Space2Inspire" per costruire una concezione di viaggio spaziale che sia ispirato da giustizia ed inclusività.

La crew di Inspiration4 non starà a guardare dai grandi oblò di Dragon nella speranza di provare un sentimento definitivo sul pianeta Terra e sull’esistenza eccetera: l’equipaggio partirà carico di materiale per condurre degli esperimenti e ricerche durante il viaggio intorno al pianeta.

Netflix: un documentario e uno speciale dedicato ai bambini

La piattaforma streaming Netflix ha annunciato tempo fa che la storica missione Inspiration4 di Space X sarà seguita "quasi in diretta": Netflix ha addirittura acquisito i diritti per la trasmissione del lancio, una prima volta destinata a far discutere.

Il documentario che seguirà la missione si chiama Countdown: Inspiration4 Mission to Space, e sarà disponibile anche in Italia per gli abbonati alla piattaforma. Conterrà immagini dall’addestramento, documenti ed interviste esclusive e seguirà l’equipaggio di Inspiration4 fino al ritorno sulla Terra.

Il trailer del documentario rilasciato da Netflix lascia sperare in un film epico: "Ci saranno solo 4 persone a bordo di inspiration4, ma per molti versi rappresentano gli altri 7 miliardi e mezzo di noi. Perché se loro possono andare, tutti possiamo".

I primi due episodi andranno in onda il 6 Settembre, una settimana prima del lancio previsto per la missione; seguirà la diretta del lancio dal Kennedy Space Center ed un "finale di stagione" – a fine Settembre – sul ritorno a casa di Isaacman e colleghi.

Ma non è tutto: A StoryBot Space Adventure è il nome di uno spin-off destinato ai bambini e alle famiglie, un ibrido di animazione e live action che andrà in onda prima della missione. La crew di Inspiration4 risponderà alle domande più pressanti dei bambini sulla vita nello spazio: da come funziona un razzo a come si mangia e dorme in una nave spaziale.

Alessandra Caraffa