Festa della donna 2024: le novità da vedere su Netflix

Fonte foto: Netflix

Comunemente è chiamata Festa della donna, ma sarebbe più giusto definirla Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il principale obiettivo della ricorrenza dell’8 marzo è infatti ricordare l’importanza delle lotte per i diritti delle donne, dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza sessuale e psicologica. Sono temi che nel corso degli anni sono stati raccontati anche da numerosi film e serie tv, alcuni dei quali sono visibili su Netflix. Ecco allora i titoli da cercare in streaming sulla piattaforma in occasione della Festa della donna 2024.

Non sei sola: la battaglia contro il Branco

Una novità del 2024 (su Netflix dal 1° marzo) è il film documentario Non sei sola: la battaglia contro il Branco. Il docufilm racconta e analizza la nascita del movimento #MeToo in Spagna e le ripercussioni in tutta l’America Latina. Partendo dalla violenza sessuale compiuta da cinque uomini su una donna durante la festa di San Firmino del 2016, il documentario racconta altri due casi di abusi sessuali e i successivi movimenti di protesta che hanno portato un milione di donne e ragazze a scendere in piazza, cambiando per sempre il modo in cui il Paese affronta il tema della violenza sessuale.

Damsel

La Festa della donna è anche l’occasione per promuovere storie di empowerment ed emancipazione femminile, reali o di finzione che siano. A tal proposito, proprio l’8 marzo esce Damsel, il nuovo film con protagonista Millie Bobby Brown nei panni di una damigella che viene ingannata e gettata come sacrificio in una caverna abitata da un drago sputafuoco. Nessun principe azzurro accorre a salvarla: in questa “favola” la protagonista può contare solo sulla sua astuzia e caparbietà per sopravvivere.

SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca

Parlando di storie vere, invece, il 22 marzo esce su Netflix il film SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca. La trama ruota attorno alla vera storia di Shirley Chisholm, la prima deputata nera della storia statunitense, e alla sua rivoluzionaria campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti nel 1972. Nata nel 1924 e morta nel 2005, Chisholm è stata un membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York. Dopo il ritiro dalla vita politica attiva, durante la quale è sopravvissuta a tre tentati omicidi, si è dedicata all’insegnamento.

Io sono Mia

Il film Io sono Mia è uscito nel 2019, ma è entrata a far parte del catalogo Netflix a marzo 2024. Con Serena Rossi, Maurizio Lastrico e Lucia Mascino, questo film biografico racconta la vita della cantante Mia Martini, facendo cenno anche alle maldicenze, alle difficoltà e ai pregiudizi che hanno tragicamente deviato il corso della sua vita.

Self Made: la vita di Madam C.J. Walker

Uscita nel 2020 su Netflix, la miniserie Self Made: la vita di Madam C.J. Walker ha come protagonista Madam C.J. Walker, interpretata da Octavia Spencer, imprenditrice afroamericana di prodotti per capelli diventata un’icona culturale. A dispetto di pregiudizi di genere e razziali, è stata infatti la prima self made woman statunitense a diventare milionaria grazie alla sua attività imprenditoriale. La miniserie si basa sul libro On Her Own Ground di A’Lelia Bundles, trisnipote di Walker.