Lo speaker Bluetooth portatile da usare al mare a meno di 20 euro

Oggi non solo la tecnologia arriva ovunque, ma la possiamo anche portare ovunque. Persino al mare, dove non c’è una presa elettrica, dove c’è tantissima acqua e tantissima sabbia. Tre fattori che, fino a pochi anni fa, avrebbero fatto desistere chiunque dal portarsi in spiaggia un costoso dispositivo tecnologico.

Ma non è più così, perché i device sono sempre più piccoli, sempre più resistenti e sempre più economici. E gli speaker Bluetooth ne sono l’esempio, tanto è vero che è sempre più frequente vederli al mare, connessi allo smartphone per riprodurre musica mentre il padrone prende il sole. L’importante è che siano piccoli e comodi da portare, che siano certificati almeno IP67 (resistenza completa alla polvere, resistenza all’acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 15 minuti) e che costino poco. Non tanto perché si potrebbero rompere, cosa improbabile, quanto perché li potremmo dimenticare in spiaggia (o qualcuno potrebbe rubarceli se non stiamo attenti). Ecco un modello che fa al caso nostro.

EWA A106 Mini: lo speaker Bluetooth da spiaggia

L’EWA A106 Mini è veramente minuscolo: misura 4,8×4,8×3,84 centimetri e pesa 175 grammi (meno di un cellulare top di gamma moderno). E’ resistente ad acqua e polvere (IP67) e ha una batteria che lo tiene acceso fino a 12 ore con volume impostato al 50%, 6 ore col volume al massimo (si ricarica in 2 ore, con presa micro USB).

Naturalmente, con dimensioni del genere, lo speaker EWA A106 Mini non può che avere una bassa potenza: appena 3W. Ma chi lo ha già acquistato è rimasto sorpreso e il commento più frequente tra le recensioni su Amazon (in gran parte positive e verificate), è sempre lo stesso: “Non mi aspettavo fosse così potente“.

EWA A106 Mini: quanto costa

Se in molti non si aspettavano che EWA A106 Mini fosse così potente è anche e soprattutto perché costa poco, veramente poco: appena 18,99 euro e in confezione troviamo anche una custodia con anello e un cavetto per la ricarica. Decisamente un affare.

EWA A106 Mini – Speaker Bluetooth portatile – Potenza 3W