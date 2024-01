Fonte foto: Sony

Il mercato dei prodotti per l’audio è denso di soluzioni interessanti e tra queste ce n’è una che, al momento, resta davvero un unicum del settore: il Sony SRS-LSR200, uno speaker wireless sviluppato specificatamente per la TV, che nasce per aiutare gli utenti (specialmente quelli con problemi di udito) a migliorare la resa sonora del proprio apparecchio televisivo.

Parliamo di un prodotto molto interessante che può essere di grande aiuto per gli anziani e per le persone più fragili, consentendo loro di tornare a godere dei propri programmi TV senza imbarazzo e senza i volumi elevati che, per ovvie ragioni, potrebbero disturbare chi gli sta intorno. Per le prossime ore è in super sconto su Amazon.

Sony SRS-LSR200: scheda tecnica

Il Sony SRS-LSR200 è uno speaker wireless a batteria (con un’autonomia di circa 13 ore) che può essere ricaricato tramite l’apposita basetta. La base in questione, però, non serve solo a dare energia ma va anche collegata al televisore (tramite il cavo digitale ottico o con un mini-jack connesso direttamente all’uscita delle cuffie della TV).

Interessante notare anche un altro particolare sul design: la maniglia posizionata nella parte alta dello speaker che permette agli utenti di trasportarlo comodamente in giro per casa come se fosse un cestino o una borsa.

Una volta effettuati i (pochi) collegamenti necessari per il funzionamento, l’altoparlante si può staccare dalla base e seguire l’utente, garantendo un’ottima resa sonora anche a diversi metri di distanza dall’apparecchio. Il device può essere utilizzato congiuntamente allo speaker del televisore (con la possibilità di regolare il volume separatamente) oppure per sostituirlo del tutto a seconda dei bisogni di ognuno.

Per migliorare ulteriormente la resa sonora dei dialoghi c’è la funzione Voice Zoom, con il dispositivo regolerà in automatico le sue impostazioni per enfatizzare le voci e garantire un ascolto ottimale.

Sulla parte superiore del Sony SRS-LSR200, oltre ai controlli per il volume, ci sono anche tutti tasti principali di un telecomando, così da permettere l’utilizzo dell’emettitore a infrarossi sul dispositivo per cambiare canale.

Il prodotto è compatibile con diversi produttori di TV e può essere trasformato in maniera facile e veloce in un vero e proprio telecomando universale. Tuttavia può essere utilizzato solo con i classici comandi di un televisore e non c’è modo di accedere alle funzioni smart.

Infine, trovano posto sul dispositivo anche una porta USB-C (da utilizzare anche per la ricarica senza basetta) e un ingresso jack per connettere un paio di cuffie direttamente al Sony SRS-LSR200.

Sony SRS-LSR200: l’offerta su Amazon

Lo speaker wireless Sony SRS-LSR200 è un prodotto molto interessante, intuitivo e semplice da usare (e da installare) che può cambiare radicalmente la vita delle persone anziane o di quelle con problemi di udito, senza gravare troppo sul resto della famiglia, che può dire addio ai volumi elevati del televisore.

Il prezzo di listino è di 199 euro ma con le offerte Amazon, per le prossime ore si scende fino a 154,44 euro (-22%, -44,56 euro) uno sconto da non sottovalutare soprattutto per un prodotto del genere che può essere di aiuto per moltissime persone.

