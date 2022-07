Spider-man: dove vedere tutti i film

Nato negli anni ’60 tra le pagine dei fumetti di Stan Lee, da allora la fama di Spider-man non si è mai più esaurita. Anzi, ha continuato a crescere anche grazie ai numerosi film dedicati al supereroe, alter ego di Peter Parker. Il più recente è Spider-man: No Way Home, presto visibile su Sky e NOW.

La pellicola, uscita nel 2021, è l’ultimo capitolo della saga diretta da Jon Watts e tutta dedicata all’Uomo Ragno. Al cinema il film aveva riscosso quasi 25 milioni in Italia, cifra che lo aveva reso il miglior incasso della stagione, e oltre 1 miliardo e 800 milioni nel mondo. A breve Spider-man: No Way Home, con Tom Holland nei panni del protagonista, sarà visibile dal divano di casa, in prima visione, in streaming e on demand. Ma c’è di più: per l’occasione Sky ha inaugurato un canale dedicato (il 303, Sky Cinema Spider-man) che già in questi giorni sta proponendo tutti i film sull’Uomo Ragno.

Tutti i film di Spider-man

La programmazione sul canale Sky Cinema Spider-man è iniziata sabato 9 luglio e proseguirà fino al 24 luglio. Tra i film mandati in onda ci sono i primi capitoli della saga diretta da Jon Watts, ovvero Spider-man: Homecoming e Spider-man: Far From Home, sempre con Tom Holland nei panni del supereroe.

Non può mancare poi la trilogia diretta da Sam Raimi, con Tobey Maguire nelle vesti dell’Uomo Ragno: Spider-man, Spider-man 2 e Spider-man 3. Le avventure del supereroe sono state raccontate anche nei due film diretti da Marc Webb, ovvero The Amazing Spider-man e The Amazing Spider-man 2, con Andrew Garfield come protagonista.

Anche questi film sono in programmazione sul canale 303 di Sky insieme all’animazione premiata con l’Oscar Spider-man – Un nuovo universo e i film Spider-Man Venom e Venom: La furia di Carnage, con Tom Hardy.

Dove vedere Spider-man: No Way Home

Il "pezzo forte" della programmazione Sky dedicata all’Uomo Ragno è però l’ultimo film della seria, ovvero Spider-man: No Way Home, che nel cast include anche Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe. Il film sarà trasmesso venerdì 15 luglio 2022 in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e alle 21.45 anche su Sky Cinema Spider – Man. La pellicola sarà visibile anche in streaming su NOW e comunque sempre disponibile on demand anche in qualità 4K.

La trama di Spider-man: No Way Home

Per la prima volta nella lunga storia cinematografica dell’Uomo Ragno, in Spider-man: No Way Home viene rivelata l’identità del supereroe protagonista. Le conseguenze sono complesse: la vita normale di Peter è in contrasto con quella da supereroe, inoltre le persone a lui più vicine ora corrono grandi rischi.

Quando Spider-man chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, però, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che l’Uomo Ragno abbia mai dovuto combattere.