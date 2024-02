Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi ha presentato ufficialmente il Redmi A3, il nuovo smartphone low-cost disponibile al momento in esclusiva per il mercato indiano a un prezzo molto contenuto

Redmi ha presentato in esclusiva per il mercato indiano il Redmi A3, uno smartphone low-cost con una scheda tecnica poco raffinata e che punta dritto alla fascia più bassa del mercato, grazie anche ad un prezzo che (almeno in India) è davvero contenuto.

Oltre a questo, l’azienda cinese ha optato per un look molto intrigante, con il blocco fotocamere circolare con un design Halo e la possibilità di acquistare questo device anche con una esclusiva finitura chiamata Olive Green che porta sul retro di questo smartphone una texture in simil pelle molto elegante.

Redmi A3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi A3 ha uno schermo LCD IPS da 6,71 pollici, con risoluzione HD+ (1.650×720 pixel) e refresh rate variabile fino 90 Hz. A protezione del display c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3 che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore scelto dal colosso cinese è un MediaTek Helio G36 a cui si affiancano 3/4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione Virtual RAM che permette all’utente di guadagnare RAM aggiuntiva a discapito della memoria interna del device.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP (f/2.0) e un secondo sensore non meglio specificato, anche se con buone possibilità si tratta di una fotocamera destinata alla profondità, probabilmente da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Tra le connessioni non trova posto su questo device il 5G, dato che il processore scelto da Redmi non è compatibile con la rete veloce. Ci sono però il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cado a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 14 Go, una versione del software di Big G più semplice e più leggera, sviluppata appositamente per dispositivi di fascia bassa e con un comparto hardware limitato.

Redmi A3: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Redmi A3, al momento, è disponibile solo per i consumatori indiani i tre colorazioni: Midnight Black, Lake Blue e la già citata Olive Green cona la sua texture in simil pelle.

Il dispositivo può essere già preordinato sul sito ufficiale dell’azienda cinese ma sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 23 febbraio, quando arriverà anche su Amazon India e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo suggerito è di:

Redmi A3 – 3/64 GB: 9.999 rupie indiane, che corrispondono a 112,22 euro

Redmi A3 – 4/128 GB: 10.999 rupie indiane, che corrispondono a 123,44 euro

Redmi A3 – 6/128 GB: 11.999 rupie indiane, che corrispondono a 134,66 euro

Non è ancora chiaro se questo device arriverà anche nel nostro paese ma, se così fosse, probabilmente arriverà in un solo taglio di memoria e a un prezzo probabilmente più alto.