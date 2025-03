Spy High, privacy violata dalla scuola: una incredibile storia vera

Fonte foto: Prime Video

Un ragazzo di 15 anni ha intentato una causa nei confronti della sua scuola, accusandola di averlo spiato e sospettato di essere coinvolto nell’uso di droga. È questa la storia raccontata dalla nuova docuserie Spy High, in uscita a breve su Prime Video. La novità è realizzata dalla casa di produzione Unrealistic Ideas, fondata da Mark Wahlberg, e diretta dal regista Jody McVeigh-Schultz, già noto per lavori come McMillion$, Cheer, Shiny Happy People e The Murders at Starved Rock.

La scuola tra privacy digitale e controllo

Come accennato, Spy High racconta la vicenda vera che ha visto protagonista Blake Robbins, un ragazzo di 15 anni che ha intentato una causa legale contro la sua prestigiosa scuola pubblica accusandola di averlo spiato dopo che era stato sospettato di spaccio di droga. Ciò che inizialmente sembrava solo uno scandalo scolastico, però, si rivela presto parte di un problema molto più ampio, legato al tema della privacy negli ambienti scolastici.

«Spy High non si limita a parlare di privacy digitale. Tocca temi più profondi: come le comunità prendono decisioni, chi stabilisce cosa è meglio per i ragazzi e quali valori e priorità guidano il nostro sistema educativo», ha spiegato il regista Jody McVeigh-Schultz in una nota stampa. «La serie esplora il confine spesso sfumato tra la protezione dei giovani e il loro controllo».

La storia vera della docuserie Spy High

La vicenda raccontata nella docuserie è accaduta nel 2010, quando Blake Robbins frequentava la Harriton High School in Pennsylvania. La controversia legale divenne nota come WebcamGate.

La scuola aveva fornito agli studenti dei pc portatili dotati di webcam, sui quali era installato un software di sorveglianza che poteva attivare le telecamere a distanza e senza il consenso degli utenti. Questo software catturava immagini ogni 15 minuti, anche all’interno delle abitazioni degli studenti. ​

Il grave fatto divenne noto quando Robbins fu accusato dalla scuola di comportamenti illeciti basati su una foto scattata nella sua camera da letto, che apparentemente lo mostrava mentre maneggiava droga (in realtà, si scoprì poi, era una caramella). L’immagine era stata ottenuta proprio tramite la webcam del laptop scolastico. ​

La famiglia Robbins intentò una causa per violazione della privacy e nel corso del procedimento si scoprì che il distretto scolastico aveva raccolto oltre 66mila immagini attraverso le webcam degli studenti e delle studentesse, senza il loro consenso.

La causa si è chiusa nell’ottobre 2010 con un accordo secondo il quale il distretto avrebbe pagato 610.000 dollari, di cui 175.000 destinati a un fondo fiduciario per Blake Robbins.

La docuserie di Prime Video sul WebcamGate

La docuserie Spy High ha tra i produttori esecutivi Mark Wahlberg, Archie Gips e Stephen Levinson, attraverso la loro casa di produzione Unrealistic Ideas, affiancati da Aliza Rosen, nota per lavori come The Case of: JonBenét Ramsey e My Mom’s Murder. Anche Jody McVeigh-Schultz e David Wendell sono produttori esecutivi. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios.

Questo il trailer della docuserie:

Dove vedere Spy High in streaming

La docuserie Spy High sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dall’8 aprile 2025.