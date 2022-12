Squid Game 2, la rivelazione del protagonista

La seconda stagione di Squid Game è una delle serie più attese su Netflix del prossimo futuro: stando alle notizie attualmente disponibili, dovrebbe uscire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Manca ancora molto tempo, insomma, ma già da mesi i fan sono impazienti di conoscere qualunque dettaglio su quello che accadrà nei prossimi episodi. Ecco perché una recente dichiarazione di Lee Jung-jae, l’attore sudcoreano che ha recitato nella parte del protagonista, è stata subito molto commentata.

Anticipazioni su Squid Game 2

Intervistato di recente dal magazine GQ, Lee Jung-jae, che in Squid Game veste i panni del protagonista Gi Hun, ha raccontato qualcosa di più sull’evoluzione che vivrà il suo personaggio nella seconda stagione. Nello specifico, l’attore ha detto che dovrà interpretare il "lato più oscuro" di Gi Hun, un aspetto inedito e mai mostrato nella prima stagione. Ma cosa significa?

Nella prima stagione di Squid Game, 456 concorrenti – reclutati dagli organizzatori dei giochi soprattutto per i loro problemi economici – gareggiano l’uno contro l’altro in una serie di sfide mortali. Chi sopravvive vince 45,6 miliardi di won. L’intera competizione, come si scopre verso il finale, è in realtà organizzata per il divertimento di alcuni ricchi e misteriosi clienti. Gi Hun risulta il solo vincitore, ma dopo l’esperienza la sua vita, nonostante l’ingente ricchezza, non è di certo lieta né serena.

Nell’ultima puntata Gi Hun sta per salire su un aereo che lo porterà negli Stati Uniti da sua figlia ma, cambiando idea all’ultimo momento, torna indietro e sembra determinato a distruggere l’organizzazione che si cela dietro i giochi mortali a cui anche lui ha preso parte, che vengono organizzati ogni anno.

Secondo i fan, dunque, probabilmente il lato oscuro inedito di Gi Hun avrà a che fare con la realizzazione di questo suo intento. Al contrario, secondo altri può significare che il protagonista per qualche ragione (forse un ricatto o la promessa di ulteriori ricchezze?) passerà a un certo punto dall’altra parte, diventando cioè la persona che organizza la nuova edizione dei giochi.

Cosa è successo all’attore di Squid Game

Altri attori di Squid Game hanno fatto parlare di sé in queste ultime settimane, ma questa volta non perché hanno rivelato delle anticipazioni sulla seconda stagione. È il caso di O Yeong-su, che nella serie interpreta l’anziano Oh Il-nam. L’uomo di recente, stando alle notizie riportate dai media, è stato condannato per molestie sessuali in Corea del Sud.

La sentenza, emessa a novembre, a quanto pare non prevede l’incarcerazione e si riferisce a fatti risalenti a cinque anni fa. Una donna avrebbe accusato O Yeong-Su di molestie. L’attore avrebbe chiesto scusa, ma senza dichiararsi colpevole e dicendo che il suo gesto aveva in realtà altri scopi. «Le ho preso la mano solo per guidarla intorno al lago», ha dichiarato in una nota stampa.