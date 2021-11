Squid Game 2 si farà: la conferma del regista

La serie televisiva coreana Squid Game ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, diventando la serie da record di Netflix. Tutti ora si chiedono se una seconda stagione si farà e la buona notizia arriva proprio dal regista Hwang Dong-hyuk, che ha confermato l’arrivo di Squid Game 2.

C’è da dire che né Dong-hyuk, né Netflix speravano nel fatto che la serie coreana diventasse la più vista al mondo dagli utenti della piattaforma di streaming. Un record inatteso, che ha consacrato gli anni di lavoro che il regista ha speso nella creazione di questa serie televisiva, in attesa che una produzione decidesse di credere nel suo progetto. Ora che il successo è conclamato, tutti richiedono a gran voce una seconda stagione, che il suo creatore sembrerebbe avere ben chiara in testa. Dong-hyuk in una precedente intervista aveva spiegato di aver già pensato a come si sarebbe sviluppata la trama. Ora su Twitter arriva la sua conferma che sta lavorando a Squid Game 2.

Squid Game 2: la conferma del regista

Con un record di 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni in streaming su Netflix, Squid Game è diventata una serie di successo. I milioni di fan ora chiedono a Netflix di poter vedere una seconda stagione della serie coreana, che inizialmente non era prevista, e sembra proprio che saranno accontentanti.

Come riporta la Cbs e la pagina Twitter AP, durante un evento a Los Angeles il regista coreano ha confermato che sta lavorando a Squid Game 2: "Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo".

Squid Game 2: cosa aspettarsi

I fan possono stare tranquilli, torneranno a scoprire le nuove avventure di Squid Game, e soprattutto potranno scoprire il destino del protagonista Gi Hun, vincitore del crudele gioco. Il regista in altre interviste aveva già spiegato di aver trascorso 10 anni a elaborare le idee e i temi per la serie televisiva, tanto che la sua prima sceneggiatura risale al 2009.

Hwang aveva anche raccontato che in passato aveva immaginato Squid Game come un lungometraggio e non come una serie televisiva. Insomma, il regista e creatore coreano ha le idee chiare su come far proseguire la storia, che potrebbe vedere Gi Hun impegnato a distruggere l’organizzazione pronta a far partire un nuovo Squid Game, con ignari partecipanti che non sanno che rischiano di perdere la propria vita e non solo il premio in palio nel violento gioco.

Squid Game 2: quando arriva

Al momento Netflix non ha smentito le parole del regista, né le ha confermate, quindi non c’è una data ufficiale per l’inizio delle riprese e l’arrivo sulla piattaforma di streaming. I fan dovranno attendere ancora per nuovi dettagli sull’arrivo della seconda stagione di Squid Game, ma possono star certi che si farà.