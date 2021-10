Squid Game: cosa faranno i protagonisti

Il fenomeno di Squid Game ha portato alla ribalta tanti nuovi nomi: i protagonisti della serie coreana, se prima erano dei perfetti sconosciuti, in particolare in Occidente, ora hanno conquistato una enorme fama a livello mondiale. Infatti, molti di loro sono stati chiamati a lavorare a nuove produzioni, da film a serie tv.

Molti sono stati investiti dal successo in modo improvviso e inaspettato e stanno valutando cosa fare. Ma sicuramente il pubblico dovrà ormai memorizzare i nomi degli attori di Squid Game, anche perché già si parla di una seconda stagione. In particolare, Wi Ha-joon, che veste i panni del poliziotto e HoYeon Jung, la ragazza finalista, hanno parlato del loro futuro. Ma anche il giocatore 001 che nella vita reale si chiama Oh Yeong-su ha fatto alcune dichiarazioni su ciò che è successo nelle ultime settimane. Insomma, gli attori di Squid Game hanno parlato in varie circostanze dei loro progetti professionali.

Oh Yeong-su: il giocatore 001 di Squid Game

Oh Il-nam, il giocatore 001 di Squid Game, è sicuramente uno dei personaggi emblematici della prima stagione. Lui è l’anziano protagonista che ha mosso i fili fino all’ultima sfida, partecipando al gioco che lui stesso ha inventato solo per il gusto di divertirsi prima di morire di tumore.

Nella vita reale, si chiama Oh Yeong-su ha 77 anni e recita soprattutto in ambito teatrale da cinquant’anni. La popolarità di Squid Game lo ha colpito profondamente, tanto che durante un’intervista lui stesso ha ammesso di volersi prendere del tempo per uscire dalla bolla. Ha dichiarato di aver ricevuto numerose richieste, ma non ha un manager quindi per il momento sta valutando le varie opportunità con l’aiuto della famiglia.

HoYeon Jung: la giocatrice di Squid Game

Stessa sorte per l’attrice e modella coreana HoYeon Jung, che nella serie tv ha vestito i panni di Kang Sae-byeok, unica donna tra i tre finalisti di Squid Game. Lei ha già una fama enorme nel suo Paese, dove lavora come modella. Recentemente è stata scelta come Global Ambassador della casa di moda Louis Vuitton. Il 2020 è stato l’anno della sua svolta e del debutto nel mondo del cinema: ha firmato un contratto con Saram Entertainment. Quindi, dopo Squid Game la vedremo in altre produzioni.

Wi Ha-joon: dove rivedremo il poliziotto

In Squid Game interpreta il poliziotto Hwang Jun-ho, ma presto lo vedremo in un altro ruolo. Infatti, l’attore è stato scelto per entrare nel cast di Little Women. Per il momento non ha ancora accettato il ruolo, come ha svelato la sua agenzia, la MSteam Entertainment. Se accettasse, lavorerebbe accanto alle attrici Nam Ji-hyun e Kim Go-eun. Little Women dovrebbe arrivare nel 2022 su tvN, una celebre rete sud-coreana, per poi diffondersi anche nel resto del mondo per mano di Netflix o altre piattaforme.