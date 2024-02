Fonte foto: OnePlus

Il nuovo OnePlus Watch 2 sta arrivando: lo smartwatch, infatti, sarà tra i protagonisti dell’edizione 2024 del Mobile World Congress, in programma la prossima settimana, come annunciato in queste ore dall’azienda. Il dispositivo andrà ad arricchire la gamma di OnePlus che, di recente, ha lanciato in Italia i nuovi OnePlus 12 e OnePlus 12R.

Con il nuovo Watch 2, OnePlus si prepara a rientrare nel mercato degli smartwatch di fascia alta, a distanza di tre anni dal lancio del Watch 1. Si tratta, quindi, di un nuovo inizio per il brand che, in questi ultimi mesi, sta rafforzando la sua gamma con prodotti premium in varie categorie.

OnePlus Watch 2: quando arriva

Il nuovo smartwatch di OnePlus sarà svelato il prossimo 26 febbraio, a margine dell’apertura della nuova edizione del MWC. Per il momento, OnePlus non ha ancora chiarito quali saranno le tempistiche di distribuzione del suo dispositivo.

Possiamo ipotizzare, però, che il lancio commerciale in Italia sarà programmato per le prime settimane del mese di marzo. È probabile anche l’arrivo di un bundle con uno degli smartphone OnePlus.

Sarà necessario attendere l’evento di presentazione per poter scoprire il prezzo del nuovo smartwatch.

Dopo il recente lancio del top di gamma OnePlus 12, affiancato dall’interessante 12R, del pieghevole OnePlus Open e del tablet di fascia alta OnePlus Pad, il brand si prepara, quindi, a rinnovare la sua famiglia di dispositivi puntando su uno smartwatch premium. Il prezzo del nuovo Watch 2, quindi, sarà, molto probabilmente, da modello di fascia alta.

Secondo Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, il nuovo Watch 2 indica la volontà del brand di trasformarsi “da Flagship Killer a Costruttore di Ecosistemi“. Il lancio di un wearable premium, quindi, rientra in una precisa strategia di espansione del brand, in particolare in Europa.

OnePlus Watch 2: come sarà

Per il momento, OnePlus non ha diffuso molti dettagli sul suo nuovo smartwatch. La prima immagine ufficiale chiarisce, però, il design del nuovo dispositivo, in arrivo con un display circolare mentre la scocca sarà in acciaio inossidabile, con un quadrante in cristallo di zaffiro.

OnePlus proporrà due colorazioni: Black Steeel e Radiant Steel. Da notare che OnePlus non ha ancora fornito dettagli precisi sulla batteria ma ha anticipato che lo smartwatch sarà capace di garantire un’autonomia fino a 100 ore in modalità Smart.

Il sistema operativo dovrebbe essere Wear OS. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il nuovo OnePlus Watch 2 dovrebbe avere un display AMOLED da 1,43 pollici mentre sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, chip svelato nel 2022 e utilizzato da diversi smartwatch come il recente Oppo Watch 4 Pro.

A completare la dotazione tecnica ci saranno tutti i sensori necessari per il monitoraggio di vari parametri della salute dell’utente, dal battito cardiaco al livello di ossigeno del sangue.