Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Essere eco-friendly e diventare green è un processo che inizia anche con l’aiuto e il supporto della tecnologia, con tutte le indicazioni e informazioni che ci servono a portata di smartphone.

Esistono strumenti, piattaforme e applicazioni pensate per aiutarci praticamente in ogni aspetto della nostra vita, tra cui le scelte di trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e le azioni concrete per vivere in modo sostenibile.

Anche se il nostro impatto potrebbe non sembrare così significativo, in realtà sono proprio le piccole scelte quotidiane a fare una grande differenza per il mondo che ci circonda.

Ecco quindi 5 applicazioni gratuite, disponibili per iOS e Android, che ti aiuteranno ad acquisire abitudini di vita sane con benefici per te e per l’ambiente.

1. Virtuoso, l’app che ti paga per camminare

Virtuoso è un’app italiana che non solo incentiva il movimento a piedi, ma considera la salute a tutto tondo. Calcola i passi fatti durante la giornata, l’attività sportiva, le ore di sonno e le attività di meditazione portate a termine per ricompensarti con crediti da spendere su store come Amazon, Fitbit, Garming o palestre convenzionate in tutta Italia, oppure per sbloccare sconti sull’acquisto di servizi digitali, come corsi online o particolari delivery.

Diverse sfide mensili ti aiuteranno a ottenere più crediti o particolari premi. Non utilizzando il GPS e prendendo i dati direttamente dal telefono (da app come Salute di Apple, Google Fit, Runtastic, e così via), quest’app consuma meno batteria rispetto alle altre.

2. Junker, l’app che ti aiuta con la raccolta differenziata

Ogni giorno ci troviamo a dover gettare nei rifiuti grandi quantità di oggetti, confezioni e materiali che non è sempre semplice collocare nella raccolta differenziata. Scaricando Junker potrai sciogliere ogni dubbio e smaltire qualsiasi rifiuto nel modo corretto.

Potrai geolocalizzarti nel tuo comune di appartenenza per vedere le regole specifiche del luogo in cui vivi. Nella sezione Cerca potrai scannerizzare i codici a barre dei prodotti che vorresti smaltire, per ricevere indicazioni o cercarli manualmente.

Mentre cliccando su Comune troverai Contatti utili del tuo Paese, indirizzo e informazioni sulla piattaforma ecologica più vicina e saprai dove smaltire i rifiuti RAEE (cioè derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

3. AWorld, spunti e idee per vivere in modo sostenibile

AWorld è un’app che propone contenuti coinvolgenti per apprendere informazioni e conoscenze utili sui temi della sostenibilità, insieme a strumenti per misurare ed incentivare le persone ad agire nella quotidianità per la salvaguardia del pianeta. L’obiettivo è valorizzare i piccoli gesti quotidiani che possono generare un impatto positivo.

Nella sezione Percorsi potrai imparare cose nuove su temi come l’importanza dell’acqua o la crisi climatica, mentre cliccando su Azioni potrai migliorare i comportamenti nell’ambito energetico, dei rifiuti, dell’alimentazione, del trasporto e non solo.

4. Good on you, per le scelte sostenibili nell’ambito della moda

Lo slogan di quest’app che si pone l’obiettivo di contrastare la fast fashion è “Indossa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. Scaricandola potrai scoprire nuovi marchi consigliati dalla community e inseriti nel database seguendo tre principi: il rispetto delle persone, del pianeta e degli animali.

Potrai controllare il punteggio di sostenibilità dei tuoi brand preferiti e contribuire ad allargare il numero di marchi presenti.

5. Ecosia, il motore di ricerca sostenibile

Ecosia è un comune motore di ricerca, apparentemente simile, in termini di funzionalità, a tutti gli altri, come Google o Bing. Navigazione in incognito, modalità scura e blocco delle pubblicità sono solo alcuni dei suoi servizi, ma il vero vantaggio si vede nell’attenzione e nel rispetto dell’ambiente: l’intero profitto ricavato dalle ricerche degli utenti (quindi dagli introiti pubblicitari) è destinato ad iniziative contro il cambiamento climatico, come progetti di riforestazione in tutto il mondo. Seconda l’azienda fondatrice, una sola ricerca dovrebbe essere sufficiente per avere 1 kg di CO2 in meno nell’ambiente e, per ogni 45 ricerche, è possibile piantare un albero.

Le app viste in questo approfondimento ti aiuteranno a cambiare le tue abitudini quotidiane e a migliorare il tuo comportamento per assicurarti di tutelare te stesso e l’ambiente che ti circonda.