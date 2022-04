Epson, la stampante lowcost in offerta con un doppio sconto: costa pochissimo

Ci sono alcune periferiche per il PC che oramai sono diventate importantissime nella vita di tutti i giorni. Una di queste è sicuramente la stampante, che non serve solamente per stampare qualche documento ogni tanto, ma anche per fare le fotocopie e per scansionare qualsiasi tipo di file. E con il passare degli anni il prezzo delle stampanti multifunzioni è sceso notevolmente, fino a farle diventare un prodotto alla portata di tutti. Se a questo aggiungi anche il fatto che molto spesso sono in offerta su Amazon, ecco che la stampante diventa lowcost. Ed è quello che è successo alla Epson Expression Home XP-2150, periferica multifunzione che oggi troviamo sul sito di e-commerce in offerta a un prezzo di 66,50€, grazie a un doppio sconto. Infatti, oltre a quello presente in pagina, c’è un ulteriore sconto di 3,50€ che si applica in automatico al check-out.

La stampante Epson è il dispositivo ideale da avere in casa. Dimensioni compatte, cartucce che costano relativamente poco e si connette alla rete Wi-Fi di casa per stampare anche da remoto con lo smartphone. Inoltre, grazie all’applicazione Epson Creative Print si possono stampare fotografie direttamente da Facebook o creare dei biglietti d’auguri personalizzati. A poco più di 60€ è davvero difficile chiedere di più.

Epson Expression Home XP-2150: caratteristiche e funzionalità

La stampante multifunzione di Epson è la periferica ideale per chi vuole spendere poco senza dover rinunciare a nessuna funzionalità. La periferica Epson Expression Home XP-2150 infatti stampa, fa le fotocopie e scansiona anche qualsiasi tipologia di documento. Le dimensioni sono anche molto contenute, quindi è perfetta per chi ha poco spazio a disposizione.

La stampante ha un sistema a quattro cartucce a colori 603 che costano relativamente poco. Inoltre, è possibile inserire anche il formato XL per risparmiare ancora di più. La periferica è molto semplice da utilizzare: basta collegarla al PC oppure utilizzare la connettività Wi-Fi. Inoltre, è possibile stampare anche senza rete wireless grazie al Wi-Fi Direct-.

Altra funzione molto utile è la possibilità di stampare e scansionare direttamente dallo smartphone o dal tablet utilizzando l’app Epson Smart Panel. Invece, con l’applicazione Epson Creative Print è possibile stampare direttamente le foto trovate sui social, oppure creare dei biglietti d’auguri personalizzati. La stampante ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice" che certifica la bontà del prodotto.

Stampante Epson Expression Home XP-2150 in offerta: prezzo e sconto

Oggi la stampante Epson Expression Home XP-2150 è in offerta su Amazon a un prezzo di 66,50€, minimo storico degli ultimi mesi e uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il prezzo finale comprende anche lo sconto di 3,50€ che si attiva in automatico in fase di check-out. Il doppio sconto dura pochissimo tempo, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. La stampante viene venduta e spedita direttamente da Amazon. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

Epson Expression Home XP-2150