Star Trek: Picard, quando esce la stagione 3?

Ottime notizie per i fan: non manca molto ormai al debutto internazionale in streaming su Prime Video della terza stagione della serie Star Trek: Picard. La storia, ambientata nel 2399, ha per protagonista Jean-Luc Picard, presentato agli spettatori un ventennio dopo gli avvenimenti raccontati in Star Trek – La nemesi.

Prodotta da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, la terza stagione ha come showrunner Terry Matalas ed è composta da dieci episodi.

Star Trek: Picard 3, il cast

Star Trek: Picard 3 ha per produttori esecutivi Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin.

Per quanto riguarda gli interpreti, invece, Patrick Stewart riprenderà il ruolo da protagonista nei panni di Jean-Luc Picard, che ha interpretato anche nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. Nel cast della terza stagione ci sono poi LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Chi c’è di nuovo nel cast

In Star Trek: Picard 3 non mancano le new entry, tra cui la vincitrice del Tony Award Amanda Plummer (già vista in Il re pescatore e Pulp Fiction) che ricoprirà il ruolo di Vadic, capitano alieno della nave da guerra Shrike che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi storici compagni della Enterprise.

Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri La Masquerade, LA by Night) si aggiunge al cast interpretando la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge. Ashlei Sharpe Chestnut (già vista in Cruel Summer) sarà invece la Guardiamarina Sidney La Forge, figlia maggiore di La Forge e dunque sorella di Alandra. Infine, Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty già noto a chi ha seguito Star Trek: The Next Generation.

Star Trek: Picard 3, chi ha lasciato il cast

Alcuni attori e attrici già visti nelle prime due stagioni (disponibili su Prime Video) hanno invece lasciato la serie e non torneranno nella terza e ultima stagione. È il caso, ad esempio, di Isa Briones, Santiago Cabrera, Sol Rodríguez, Alison Pill e Evan Evagora (il suo personaggio, Elnor, era in realtà apparso solo nell’ultimo episodio della seconda stagione).

Quando esce Star Trek: Picard 3

La terza stagione di Star Trek: Picard debutta in streaming su Prime Video il 17 febbraio 2023. A quel punto uscirà un nuovo episodio a settimana, per un totale di dieci puntate che concluderanno definitivamente la serie.

